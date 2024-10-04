Умер каскадер из фильма «Назад в будущее»

На 93-м году жизни скончался каскадер Боб Йеркс, известный по фильмам "Назад в будущее", "Возвращение джедая", "Побег", "Коммандос" и "Кто подставил кролика Роджера?"

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Он специализировался на акробатических трюках, требующих навыков воздушного гимнаста. Легендарный каскадер скончался 1 октября в Нортридже, Лос-Анджелес, по естественным причинам, передает THR.

Йеркс начал сниматься в кино после работы в цирке, его привлекали для самых отчаянных трюков. Например, он совершил прыжок с вертолета в фильме "Побег" с Чарльзом Бронсоном в главной роли, спускался по тросу часовой башни в "Назад в будущее", летал вместо Боббы Фетта в "Возвращении джедая".

Трюки для "Кто подставил кролика Роджера?" и "Её алиби" закончились для него переломами ног. Несмотря на невысокий рост, Боб Йеркс умудрился заменять в кадре Арнольда Шварценеггера в "Коммандо" и Элая Уоллаха в "Крутых парнях".

Также каскадер работах в таких картинах, как "Аэропорт ", "Землетрясение", "Охотники за привидениями", "Выходной день Ферриса Бьюллера", "Дорогая, я уменьшил детей", "Капитан Крюк", "Бэтмен навсегда", "Магнолия", "Воды слонам" и "Убийство Хассельхоффа".

В последние годы он давал уроки циркового искусства и трюков прямо на заднем дворе своего дома.