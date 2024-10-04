«Василису и хранителей времени» назвали «беспроигрышным вариантом»

Намеки в фильмах-сказках можно списать на «мудрость русского народа», объяснил в эфире НСН Давид Шнейдеров, проведя параллели с экранизацией классики в советские времена.

© скриншот из фильма «Василиса и хранители времени»

Экранизация сказок облегчает жизнь режиссерам, при этом фэнтези от Павла Лунгина должно быть интересным, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Фильм «Василиса и хранители времени» вышел в прокат 3 октября и стал главной новинкой уикенда. Главные роли в картине сыграли Маша Кошина, Дарья Мороз и Сергей Гармаш, а режиссером выступил Павел Лунгин, известный по серьезным фильмам из 1990-х, в числе которых «Луна-парк», «Такси-блюз», «Остров» и «Олигарх».

«В Советском Союзе любимым развлечением режиссеров было снимать экранизации классики, потому что в условиях жесточайшей цензуры это было очень удобно – мол, это не я сказал, это сказал Чехов, Толстой или Лопе де Вега. Сейчас примерно то же самое. Намного удобнее ставить русские сказки, типа "сказка - ложь, да в ней намек", если что, можно сослаться, что это мудрость русского народа. Особенно смешно это от Павла Семеновича Лунгина. Тем не менее, это понятно и это достаточно беспроигрышный вариант для получения прокатного удостоверения и отсутствие проблем с Минкультом», - сказал Шнейдеров.

При этом он отметил, что с интересом посмотрит «Василису» Лунгина.

«Я с большим теплом отношусь к Павлу Лунгину, мне очень интересно все, что он делает. У меня любимые его фильмы – это "Луна-парк" и "Такси-блюз", при этом я гораздо спокойнее отношусь к "Острову"», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Лунгин снимет документальный фильм про лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова под названием «Четыре жизни Петра Мамонова». Музыкант снимался в его картинах «Такси-блюз», «Остров» и «Царь», напоминает «Радиоточка НСН».