В HBO собрались выпустить фильм о личности создателя биткоина

Американский телеканал HBO снял документальный фильм, авторы которого утверждают, что они смогли раскрыть личность создателя биткойна под псевдонимом Сатоши Накамото. Об этом пишет Politico.

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Режиссером картины стал Каллен Хобак, который снял мини-сериал Q: Into the Storm, где разоблачили авторов теории заговора QAnon. Премьера нового фильма состоится 8 октября. Название картины не раскрывают.

Согласно синопсису, фильм «должен удивить всех участников криптовалютного рынка». Создатели уверены, что картина даже сможет повлиять на выборы в США, так как известно, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой биткоин-энтузиастов.

В августе стало известно, что количество людей, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, увеличилось почти в два раза (на 95%) за 12 месяцев и по данным на конец июня текущего года достигло 172,3 тыс. человек.

Ранее финансист объяснила, стоит ли закупать биткоины на фоне обвала рынка.