Стартовал фестиваль, посвященный столетию режиссера Параджанова

В Москве с 5 по 30 октября пройдет всероссийский фестиваль, посвященный 100-летию режиссера Сергея Параджанова. Мероприятие получило название PARAJANOV-FEST.

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"Судьба мастера, создавшего эпоху авторского кинематографа, неразрывно связана с именами великих деятелей советской и российской культуры и искусства: Майей Плисецкой, Беллой Ахмадулиной, Владимиром Высоцким, Юрием Любимовым, Андреем Тарковским, Юрием Никулиным и многими другими", - говорится в пресс-релизе организаторов.

Отмечается, что юбилей Параджанова включен в перечень важных событий ЮНЕСКО в этом году.

Организаторами фестиваля выступают столичный Театр им. Параджанова и Культурный центр посольства Армении в Москве, при поддержке Минкульта РФ.

В программе - выставочный проект "Тени Параджанова". Посетители экспозиции смогут увидеть 100 работ художников, посвященных юбилею знаменитого кинематографиста. Еще одно событие - выставка фотографий, в которой в качестве авторов работ примут участие друзья режиссера. Также в рамках фестиваля можно будет посмотреть спектакль "Я миру отомщу любовью" - 24 октября в Театре им. Параджанова. Фестиваль закроется гала-концертом в Центральном доме Российской армии с участием певицы Мариам Мерабовой, танцоров Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой.

Более подробную информацию можно узнать на сайте фестиваля.