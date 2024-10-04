На «КиноБраво» представили историческую драму «Северный полюс»

В четверг, 3 октября, на площадке международного фестиваля «КиноБраво» состоялась закрытая презентация эксклюзивных материалов масштабного проекта компании «Русский север» – картины «Северный полюс».

© кадр из фильма

Как отметила продюсер картины и исполнительница одной из главных ролей Елена Север, в России очень мало фильмов про подводников. По мнению актрисы, это невероятные люди, о героических поступках которых нужно говорить.

«Благодаря очень серьезной подготовке, сильной творческой команде, зрелищности и эмоциональности драмы эта работа, уверена, найдет своего зрителя и, надеюсь, станет одним из успешных кинопроектов следующего года», – отметила Елена Север.

По словам продюсера, драма «Северный полюс» рассказывает о героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году во время противостояния СССР и США. Этот сложный поход, сравнимый с первыми полетами в космос, должен был продемонстрировать мощь новых технологий ВМФ СССР и мастерство подводников.

В картине также снимались Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Кирилл Кяро, Карэн Бадалов, Константин Тополага, Максим Емельянов, Анатолий Котенев, Абрацум Кабанян, Александр Бухаров, Игорь Гордин и другие.

Ранее на фестивале «КиноБраво» был представлен фильм «Я начинаю видеть свет» российского режиссера Константина Худякова. По словам дистребьютора картины, это дебютный фильм мэтра на английском языке.