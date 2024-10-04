Третий сезон «Жизни по вызову» стал самым популярным сериалом сентября

Третий сезон сериала «Жизнь по вызову» стал самым популярным шоу в сентябре по версии россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

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Продолжение проекта братьев Андреасян вышло 1 сентября. В нем главный герой Мэджик (Павел Прилучный) мстит элигарху Градову (Александр Дьяченко) за свою дочь. Как рассказывали создатели проекта, в новых сериях авторы на примере судьбы героя Прилучного попытаются найти ответ на вопрос: возможно ли остаться человеком, работая в сфере эскорта.

На втором месте оказалось аниме «О моем перерождении в слизь», а на третьем — сериал о российской поп-группе «Комбинация» с Никитой Кологривым. Всего в топ-20 попали пять сентябрьских премьер отечественных стриминговых платформ и две телепремьеры — «Костя — Вера» (ТНТ) и «Хор» (Первый канал).

В пресс-службе Кинопоиске отметили, что в сентябре доля интереса к российским проектам выросла по сравнению с августом, когда внимание к сериалам поддерживалось за счет американских новинок и аниме.

Ранее сообщалось, что в России вышел роман Виктора Пелевина «Круть».