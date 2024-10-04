Студии Голливуда начали создавать фанатские фокус-группы

Издание Variety выпустило расследование, посвящённое фан-базам популярных франшиз Голливуда. Журналисты пообщались с несколькими продюсерами и выяснили, что в индустрии уже происходят серьёзные изменения, связанные с фокус-группами.

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Так, некоторые голливудские киностудии создают специальные группы «суперфанатов», которые оценивают тот или иной проект ещё на стадии производства. Цель подобных фокус-групп — избежать резко негативной реакции у зрителей в соцсетях после выхода проекта на экраны, как было с недавним сериалом «Аколит» по «Звёздным войнам».

По данным инсайдеров, Disney не стала продлевать шоу на второй сезон во многом из-за массового хейта в соцсетях и на агрегаторах, где сериал получил крайне низкие оценки. Многие киностудии опасаются столкнуться с подобной реакцией на их проект, поэтому теперь они консультируются с фанатами своих франшиз и вырезают контент, который может не понравиться поклонникам франшизы.

Тем временем продюсеры также рекомендуют звёздам современных проектов не вести официальные аккаунты в соцсетях во избежание гневных комментариев и различных угроз. Именно так и поступает Элизабет Олсен, Алая Ведьма из киновселенной Marvel. По словам актрисы, у неё множество других забот в жизни, помимо чтения злых сообщений в Сети.