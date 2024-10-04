Вера из сериала «Воронины»: как изменилась за 15 лет

Спустя пять лет перерыва, на экранах стартовал новый сезон «Ворониных» под названием «Костя—Вера». Поклонники очень ждали новые серии полюбившегося сериала. 9 сентября телезрители провели свои вечера с родными киногероями Костей и Верой.

© кадр из фильма

После чего многие поделились впечатлениями, как о самой работе «старых» персонажей, их внешних изменениях, так и об игре «новичков».

Ведь новый сезон это Машина история, сериал теперь строится вокруг Маши и ее парня Сережи. Телезрители отметили, если брать первый сезон «Ворониных» и сегодняшний, то больше всех внешне изменилась Вера, которую играет актриса Екатерина Волкова.

Волкова рассказывала, что несомненно за 15 лет, что в ней самой, что в ее экранной героине произошли изменения. Но актриса делилась только внутренними изменениями, говоря, что Вера стала чуточку мудрее, более философски стала относиться ко многим ситуациям. Но мудрость телезрители после первой серии пока не заметили, а лишь успели увидеть внешние изменения Веры.

Если ранее она отлично справлялась с ролью типичной домохозяйки, как с шутками, так и внешне, то в новом сезоне, Вера это уже стильная, деловая женщина, которая при зарплате мужа журналиста, и квартиру сменила на новую, так еще и пластику сделала.

Заметили поклонники в Вере и изменения в поведении, а также во внешности. Большинство считают, что домохозяйка Вера носит дома чересчур яркий макияж.

«В первых сезонах была очень симпатичная Вера с сияющими глазами, а потом вдруг превратилась вот в это, ее как подменили» – пишет телезрительница.

Многие согласились с мнением выше, отметив, что у Веры Ворониной лицо изменилось из-за «уколов красоты».

«А я думаю, почему у них лица, как из пластика», «Лицо резиновое у Веры», «Очередная жертва уколов, не приятно даже смотреть», «Сейчас повторяют первый сезон «Ворониных». Анна Фроловцева (Галина Ивановна) «заморозилась» — прекрасно выглядит, а эта «Верочка» в 40 лет — одна пластика.«Каждый день домохозяйка ходит с тоннами косметики на лице! Где вы такое видели в реальной жизни?» – негодуют поклонники.

Перебор увидели и у Веры в макияже. Сама исполнительница роли рассказывала, что перед съемками «Кости—Веры» у нее на грим уходит полтора часа, а также она пользуется автозагаром. Однако, именно из-за вечернего макияжа, экранная героиня Волковой выглядит чересчур «наштукатуренной»:

«Что утром она просыпается заходит на кухню, что вечером и в кровати перед сном всегда с ярким макияжем» – пишет зрительница.

Поэтому в сериале Вера смотрится не естественно, поклонники считают, что для актрисы нужно по меньше макияжа, тем самым она будет хоть немного походить на типичную домохозяйку.