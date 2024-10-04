В кинопарке "Москино" сняли более 50 фильмов с начала его работы

Съемки 55 фильмов прошли на территории кинопарка "Москино" в Новой Москве с момента начала функционирования площадки в прошлом году. Об этом сообщил руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин.

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"Казалось бы, прошел всего лишь год с момента запуска в 2023 году, <...> уже в параллели с созданием декораций, с созданием кинопавильонов уже <...> снимались фильмы. Уже 55 картин снято на территории кинопарка и, многие из них уже вышли на киноэкраны как в кинотеатры, так и на платформы", - сказал Фурсин журналистам.

По его словам, в кинопарке на сегодняшний день построено 18 крупнейших декораций. Кроме того, площадка обеспечена необходимой инфраструктурой для создания кино. Первая очередь кинопарка базируется на 180 гектарах территории в Новой Москве.

7 сентября президент РФ Владимир Путин при участии мэра Москвы дал старт открытию первой очереди кинопарка "Москино". Как сообщалось, власти столицы планируют открыть вторую очередь кинопарка "Москино" до конца 2027 года, а третья очередь будет запущена в 2030 году. Общая площадь проектируемой территории - свыше 1,1 тыс. га, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций.