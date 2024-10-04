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Съемки сиквела "Дьявол носит Prada" начнутся до конца года

Ориентировочной датой начала съемок второй части фильма "Дьявол носит Prada" названо 30 ноября, передает издание Production List.

Съемки сиквела «Дьявол носит Prada» начнутся до конца года
© кадр из фильма

Роли в этой картине исполнят Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

По сюжету карьера Миранды Пристли подходит к концу. Она переживает кризис традиционного журнального бизнеса и, надеясь оживить свое издание "Подиум", обращается к бывшей ассистентке Блант за помощью, которая занимает высокий пост в группе люксовых брендов.

В качестве режиссера фильма выступит автор первой части Дэвид Фрэнкел. Кроме того, к работе над сиквелом привлекли сценаристку Алин Брош МакКенну.

Между тем Netflix официально приступил к съемочному процессу фильма "Острые козырьки". Предполагается, что картина, которая станет полнометражным продолжением одноименного сериала, выйдет в 2025 году.

Фильмы и сериалы
Миранда Пристли
Эмили Блант
Дэвид Френкель
Стэнли Туччи
Мэрил Стрип
Энн Хэтэуэй
Netflix