Съемки сиквела «Дьявол носит Prada» начнутся до конца года

Ориентировочной датой начала съемок второй части фильма "Дьявол носит Prada" названо 30 ноября, передает издание Production List.

© кадр из фильма

Роли в этой картине исполнят Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

По сюжету карьера Миранды Пристли подходит к концу. Она переживает кризис традиционного журнального бизнеса и, надеясь оживить свое издание "Подиум", обращается к бывшей ассистентке Блант за помощью, которая занимает высокий пост в группе люксовых брендов.

В качестве режиссера фильма выступит автор первой части Дэвид Фрэнкел. Кроме того, к работе над сиквелом привлекли сценаристку Алин Брош МакКенну.

Между тем Netflix официально приступил к съемочному процессу фильма "Острые козырьки". Предполагается, что картина, которая станет полнометражным продолжением одноименного сериала, выйдет в 2025 году.