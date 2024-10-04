Гармаша назвали надеждой фэнтези «Василиса и хранители времени»

Вышедшее в прокат на этой неделе фэнтези «Василиса и хранители времени» не принесет миллиардных сборов, но фильм Павла Лунгина должен стать заметной премьерой осени.

«Потенциал у фильма определенно есть. Несмотря на очень скромные предпродажи, кинотеатры надеются в конце уикенда увидеть его в числе лидеров. Но потенциал в 1-1,5 млрд считают скорее нереальным. Если по «Огниву» довелось посмотреть практически полную информацию, то «Василису» я так сильно не видел. Не могу сказать по трейлеру, что есть какая-то разница картин по качеству. Рекламная кампания, конечно, на фильм, по нашей оценке, более чем минимальна. Хотя это один из немногих семейных контентов, которые были осенью. Летом не было ни одного такого заметного российского фильма. Это первый большой такой российский проект, рассчитанный на семейную аудиторию. Поэтому надежда только на то, что наконец-то сработает вот эта пружина, и родители пойдут с детьми в кино», - рассказал НСН председатель ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Он также отметил, что сыгравший в фильме Сергей Гармаш притянет дополнительных зрителей в кинотеатры.

«Зритель все равно идет на знакомых артистов. С учетом того, что это все-таки детско-семейный просмотр, он предполагает хождение в кино как самого маленького зрителя, так и родителей. А родители все-таки, видя Гармаша, скорее сделают выбор в пользу фильма», - отметил он.

Ранее «СП» писала о том, что генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выступил против запрета на съемки ремейков советских фильмов.