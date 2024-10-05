О чем расскажет новый фильм «‎Про мою маму и про меня»

В октябре в прокат выходит драма режиссера Дмитрия Губарева "Про мою маму и про меня".

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Эта история отношений матерей и дочерей во многом перекликается с любимой зрителями советской картиной "По семейным обстоятельствам", поставленной Алексеем Кореневым по пьесе Валентина Азерникова в 1978 году. Интересно, что новый фильм также перекочевал на экраны с театральных подмостков. Пьеса "Про мою маму и про меня" поэта и драматурга Елены Исаевой с успехом идет во многих театрах страны.

Лента интересна и тем, что в ней сыграли популярные актеры сразу нескольких поколений - Галина Петрова, Нонна Гришаева и совсем юная Катя Гонтаренко, запомнившаяся столичным театралам по образу маленькой Людмилы Гурченко в постановке Театра Вахтангова "Люся. Признание в любви". В фильме Катя играет талантливую школьницу, чей переходный возраст совпадает с кризисом среднего возраста матери.

Нонна Гришаева ("Папины дочки", "О чём говорят мужчины", "День радио") исполнила в этом фильме несколько ролей.

"Я играю и молодую маму, и пожилую маму с пластическим гримом, который несколько часов наносился каждый раз, и, конечно, лицо очень страдает из-за этого, но, как говорится, искусство требует жертв, - рассказывает актриса. - И я играю взрослую дочку, Лену. Поэтому, конечно, на съемках фильма мне было гораздо интереснее существовать".

В неожиданном для критиков и зрителей амплуа в фильме появляется Александр Олешко - он играет строителя, который всю жизнь любил подругу детства. Образ получился интеллигентным, ламповым, как из тех же советских фильмов об инженерах-романтиках. Как уверяют создатели фильма, актер после съемок признался, что благодаря этой роли смог "увидеть себя совсем с другой стороны".

Увидеть фильм на больших экранах можно будет с 17 октября.