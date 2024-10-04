Сборы комедии «Беляковы в отпуске» превысили 100 млн рублей

4 октября сборы комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым превысили 100 млн рублей. Лента достигла такой цифры спустя чуть больше недели показов — премьера состоялась 26 сентября.

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Напомним, фильм рассказывает о семье Беляковых, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет, и во всем пытаются с ними конкурировать.

Также в актёрский состав вошли Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов и другие.