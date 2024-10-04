Вышел трейлер комедии «Право на лево»

Вышел трейлер российской комедии "Право на лево" с Романом Маякиным ("Триггер", "Эпидемия", "Сергий против нечисти") в главной роли.

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Фильм анонсируется как "непредсказуемый" и включающий в себя "элементы семейных будней, интриг и неожиданные сюжетными повороты", "драматизм реальных жизненных ситуаций и легкость комедийных моментов".

Главный герой - Иван, молодой и успешный адвокат, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван - достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается...

В ролях также: Янина Студилина, Ирина Темичева, Михаил Тарабукин, Владимир Сычев, Сергей Шакуров, Ирина Безрукова, Ян Цапник, Елена Борщева, Тимофей Зайцев.

Премьера - 31 октября.