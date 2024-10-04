Благотворительный кинофестиваль «Шередарь» собрал 1,5 тыс. посетителей

Всероссийский кинофестиваль "Шередарь", который проходил во Владимире с 27 сентября по 3 октября, благодаря открытым показам собрал около 1,5 тыс. посетителей, что в пять раз больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе благотворительного фонда "Шередарь".

"Фестиваль принял около 1,5 тыс. гостей. В прошлом году его посетили не более 300 человек", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в фонде, в этом году впервые наряду с просмотрами работ участников, мастер-классами и уникальными творческими встречами с российскими мастерами документалистики была проведена открытая программа кинопоказов, доступная для всех желающих. Порядка 50 работ, от классических рестроспективных до современных, смогли посмотреть жители и гости города на культурных площадках (киноцентр, Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, Дом культуры молодежи и так далее).

Победителями фестиваля социального кино "Шередарь" стали более 10 проектов. В номинации "Короткометражный документальный фильм" победителем признали фильм "Помаши маме" (режиссер Анастасия Калеушева, Москва); в номинации "Авторы-дети" - "Пункт выдачи" (режиссер Маргарита Шустрова); в номинации "Фильмы о благотворительных акциях и работе фонда и НКО" - "Когда есть добрый дом" (режиссер Дмитрий Шершнев, Москва). Фильм "Родительская дорога" признали лучшим в номинации "Сетевой контент" (режиссер Лилия Клевенская, Москва); фильм "Сильные духом" - в номинации "Телевизионный сюжет или специальный репортаж на социальную или благотворительную тематику" (режиссер Наталья Вдовиченко, Белгород); фильм "Юные волонтеры Донбасса" - в номинации "Благотворительность с риском для жизни" (режиссер Ольга Старостина, Москва); фильм "Ниточки" - в новой номинации "Профессии моей родины" (режиссер Ирина Вахонина, Москва).

В номинации "Короткометражный игровой фильм" лауреатом стала картина "В темноте" режиссера Ольги Добромысловой (Москва). В номинации "Студенческий фильм" дипломами наградили картины "Счастливая" (режиссер Анастасия Минаева, Московская область, деревня Путилково) и "Я стану еще сильнее" (режиссер Дарья Сергеева, Московская область, село Жаворонки). Специального приза от Министерства культуры Владимирской области была удостоена работа "Стихия таланта. Первые шаги" режиссера Анны Яновской.

О кинофестивале "Шередарь"

Кинофестиваль был основан в 2016 году одноименным благотворительным фондом, занимающимся реабилитацией детей после тяжелых заболеваний. За годы проведения фестиваля было подано свыше 1,5 тыс. заявок из 50 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья - Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Израиля. На протяжении восьми лет в рамках мероприятия традиционно проходят образовательные мастер-классы и встречи со звездами - известными актерами, теле- и радиоведущими, деятелями культуры и искусства. Фестиваль проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Владимирской области и Президентского фонда культурных инициатив.