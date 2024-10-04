Фильм «Пять ночей с Фредди 2» будет масштабнее и страшнее оригинала

Недавно исполнитель главной роли в фильме «Пять ночей с Фредди» Джош Хатчерсон пообщался с журналистами издания Esquire. В ходе разговора актёр заявил, что сиквел картины будет масштабнее и страшнее оригинала.

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Однако конкретные подробности артист пока не раскрывает. По его словам, фанаты франшизы будут в восторге.

Я думаю, фанаты будут в восторге. С первоисточником работать крайне весело.

Каких-либо деталей о ленте пока нет. События сиквела развернутся после сюжета первой части и вновь будут посвящены героям видеоигровой франшизы Five Nights at Freddy’s.

«Пять ночей с Фредди 2» выходит в прокат 5 декабря 2025 года. В режиссёрское кресло вернётся Эмма Тамми.