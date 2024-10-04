Анонсирован фильм «Дневники принцессы 3» с Энн Хэтэуэй в главной роли

Как сообщают журналисты издания Deadline, Адель Лим выступит режиссёром фильма «Дневники принцессы 3». Отмечается, что главную роль в грядущей сказочной картине Disney вновь исполнит Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada», «Мысль о тебе»).

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До этого Лим написала сценарий для анимационной ленты «Райя и последний дракон». Продюсером «Дневников принцессы 3» станет Дебра Мартин Чейз, работавшая над «Дневниками принцессы 2: Как стать королевой» и «Быть Мэри Тайлер Мур».

Подробности сюжета, полный актёрский состав, сроки начала производства и дата премьеры пока не раскрываются. Больше деталей станет известно позже.

Первая часть серии вышла в 2001 году, а продолжение увидело свет в 2004-м. В общей сложности обе картины собрали $ 300 млн в мировом прокате.