«Джокер 2» собрал в день премьеры в два раза меньше первой части

3 октября в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Однако за первый день показов в США ленте удалось заработать всего лишь $ 7 млн — это в два раза меньше первой части.

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Теперь аналитики ожидают, что картина сможет собрать только $ 50 млн за первые выходные в стране. Данная цифра станет полным провалом для фильма, бюджет которого составил $ 200 млн. Чтобы окупить затраты, ленте необходимо заработать как минимум $ 400 млн.

Продолжение «Джокера» расскажет о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Дата премьеры «Джокера: Безумие на двоих» в России пока не раскрывается.