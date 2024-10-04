Райан Мерфи рассказал о герое нового сезона «Монстра»

Райан Мёрфи рассказал о маньяке — герое нового сезона «Монстра»
Неповторимый создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи продлил свой яркий проект на третий сезон. Стало известно, что новая часть будет посвящена серийному убийце Эду Гейну. Его образ решился воплотить в жизнь Чарли Ханнэм, известный по проекту «Сыны анархии», а также фильму «Джентельмены».
Райан взялся за тотальное изучение интереса аудитории к серийным убийцам и маньякам. Создатель также отметил, что во время обсуждения сценария с продюсером Иэном Бреннаном, специалисты рассказали больше о личности Гейна, которого признали первым звёздным преступником.
Новая часть антологии будет называться «Оригинальный монстр». Съёмки стартуют уже в этом месяце, а режиссёрское кресло займёт Макс Уинклер. Первый сезон освещал историю Джеффри Дамера, а второй — судьбу братьев Менендес. Любители тру-крайма, ваш выход!