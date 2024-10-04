Вышел первый трейлер фильма «Что скрывает любовь»

Фильм «Что скрывает любовь» от лауреата премии «Оскар» Фернандо Труэба выходит в широкий российский прокат 31 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фильма.

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Главные роли в картине исполнили номинант на премию «Оскар» Мэтт Диллон и испанская актриса Аида Фольч. На большие экраны фильм выпустит кинопрокатная компания «Наше кино». В своем новом фильме ветеран испанского кинематографа и лауреат премии «Оскар» Фернандо Труэба смешивает жанры и ностальгирует о начале 00-х годов ХХI века.

По сюжету, привлекательная девушка приезжает работать хостес в небольшой ресторан на живописный остров средиземноморья. Влюбившись в загадочного хозяина заведения, она теряет голову, и не замечает исходящей от него опасности. Помимо Мэтта Диллона и Аиды Фольч роли в фильме сыграли Хуан Пабло Уррего, Кика Джоржиу, Полидорос Воятзис и не только.

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