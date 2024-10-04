Защитники животных сняли фильм о проблемах содержания домашних куриц

Альянс Защитников Животных» совместно с общественной организацией «Голоса за животных» выпустили познавательный фильм о реальных условиях содержания куриц-несушек на российских птицефабриках.

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Для сбора информации, согласно данным информационного портала «Известия», создатели картины внимательно изучали процесс деятельности производственных организаций из Ивановской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской и Ярославской областей, а также Краснодарского края и Республики Удмуртия.

В течение трех лет авторы видеоматериала подмечали для себя важные детали, которые легли в основу фильма. Однако главная проблема коснулась условий содержания птиц, и, как заверили публику создатели фильма, на сегодняшний день их нельзя назвать приемлимыми.

Среди нарушений, достойных внимания общественности и громкого обсуждения, были названы антисанитария, тесные клетки, обеспечивающие травмирование птиц, и заболевания, которые не лечатся на должном уровне.

Защитники животных привели статистику - в таком состоянии находятся 99% кур, что, по их мнению, черевато некачественной продукцией в будущем и, как следствие, проблемами со здоровьем у потребителей.

Своим посылом в виде фильма общественники пытаются призвать представителей коммерческих сфер, государственных деятелей и неравнодушных граждан к поиску общего решения вопроса по предотвращению плохого содержания птиц.