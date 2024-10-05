Когда фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в онлайне

По данным портала DVD's Release Dates, фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в цифровых сервисах уже 19 ноября. В этот день ленту можно будет посмотреть на Amazon Prime и на других стримингах с русской озвучкой или субтитрами.

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Таким образом, Warner Bros. установила стандартное окно в 45 суток после премьеры в кинотеатрах. Тем временем аналитики отмечают, что дату выхода в онлайне могут изменить и выпустить ленту в цифре раньше из-за слабых отзывов и стартовых сборов, которые могут оказаться куда ниже ожидаемого.

Продолжение «Джокера» расскажет о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.