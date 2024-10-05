Десять главных сериалов октября

Октябрь в телеиндустрии — традиционное время для жути всех сортов. Желающим пощекотать себе нервы традиционным хоррором стоит обратить внимание на «Чайную чашку», а тех, кто хочет насладиться веселой эстетикой костюмированного балагана, ждет финал комедии «Чем мы заняты в тени» и переполненная звездами сатира «Франшиза». Самыми интригующими событиями месяца выглядят «Семьи, как наша» Томаса Винтерберга и «Все совпадения неслучайны» Альфонсо Куарона. Пользователей российских онлайн-кинотеатров тоже ждет немало интересных новинок: яркий боевик с якудза, концентрированные лихие 90-е от Юрия Быкова и Достоевский на современный лад с Иваном Янковским. Лучшие сериалы октября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

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«Амура»

Профессиональный борец ММА Аня отправляется в Японию, чтобы спасти сестру-близняшку Надю из сексуального рабства якудза. Судя по трейлеру, проект обещает бойкий экшен с элементами комиксных супергеройских драм а-ля «Город грехов». Сестер-близняшек сыграла Алена Михайлова, также в сериале появятся Юрий Колокольников и Екатерина Вилкова, а режиссерами выступили создатели «Снов Алисы» Илья Овсенев и Андрей Джунковский.

Премьера — 1 октября в Kion.

«Франшиза» / The Franchise

Один из самых громких хитов месяца посвящен колоссу супергеройского кинематографа. Съемки очередного фильма в дорогостоящей франшизе превращаются в производственный и буквальный ад — горят сроки и люди, актеры решают личные проблемы прямо на площадке, а студийные боссы без конца лезут с вредными советами. Звездный актерский состав — Химеш Патель, Даниэль Брюль, Ричард Э. Грант, Билли Магнуссен — сбалансирован не менее звездной съемочной группой, в которую вошли шоураннер «Авеню 5» и «Вице-президента» Армандо Ианнуччи, сценарист «Наследников» Джон Браун и режиссер «Красоты по-американски» и «1917» Сэм Мендес, снявший пилот.

Премьера — 6 октября на HBO.

«Чайная чашка» / Teacup

На ферме в американском штате Джорджия происходит какая-то чертовщина. Маленький сын семейства пропадает без следа, а затем возвращается неуловимо изменившимся. Дальше — больше: возникший из ниоткуда человек в противогазе огораживает территории неизвестным порошком и запрещает оказавшимся в ловушке фермерам верить друг другу. Сериал по мотивам книги американского писателя Роберта Маккаммона «Кусака» создал Йен МакКаллок («Йеллоустоун»), в главной роли — звезда «Рассказа служанки» Ивонн Страховски.

Премьера — 10 октября на Peacock.

«Все совпадения неслучайны» / Disclaimer*

Еще один сериал, пропускать который точно не рекомендуется. Известная тележурналистка Кэтрин, построившая карьеру на скандальных разоблачениях, сама оказывается жертвой вскрытия покровов. Однажды ей присылают книгу неизвестного автора, дословно описывающую ее самый страшный секрет. Кэтрин пытается выяснить личность автора произведения прежде, чем раскрытая тайна успеет разрушить ее семью. «Все совпадения неслучайны» основан на одноименном романе Рене Найт и создан Альфонсо Куароном («Гравитация», «Рома» и «И твою маму тоже») — и это первый сериал, в котором тот выступил единоличным режиссером и шоураннером. В главных ролях — Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн и Кевин Клайн, а музыку к проекту написал брат и продюсер Билли Айлиш Финнеас Бэрд О’Коннелл.

Премьера — 11 октября на Apple TV+.

«Терапия» («Мозгоправство») / Shrinking

Сериал от создателей «Теда Лассо» Билла Лоуренса и Бретта Голдстина возвращается со вторым сезоном. «Терапия» (или «Мозгоправство») с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом рассказывает о психотерапевте, который принимается раздавать действенные, хотя и не всегда этичные советы. Комедийный проект оказался весьма точным в изображении самых сложных общечеловеческих вызовов: тяги быть любимым, попытки справиться с утратой и всего подобного.

Премьера продолжения — 16 октября на Apple TV+.

«Семьи, как наша» («Семьи, подобные нашей») / Familier som vores

Культовый датский режиссер Томас Винтерберг ( «Охота», «Еще по одной», «Торжество») снял первый в своей карьере сериал, да еще и в жанре антиутопии-катастрофы. Дании угрожает беспрецедентно опасное наводнение, и правительство в принудительном порядке эвакуирует граждан в разные страны. Юная девушка Лаура, родители которой только что прошли через неспокойный развод, оказывается перед выбором — отправиться с больной матерью в Бухарест или поехать с отцом в Париж. Только вот в спешке и хаосе героиня и вовсе пропускает свой корабль и исчезает. В главной роли — Амариллис Эйприл Огаст.

Премьера мини-сериала уже состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале, а 20 октября он выходит на датском TV 2.

«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows

Самый популярный современный сериал о вампирах возвращается с финальным шестым сезоном. Мокьюментари Джемейна Клемента по мотивам полнометражных «Реальных упырей» рассказывает о группе вампиров, проживающих в особняке на Статен-Айленде. В заключительном сезоне Нандор, Ласло и Надья вспомнят о своей великой миссии — все благодаря вампиру Джерри, который больше пятидесяти лет находился в суперспячке в их доме. В главных ролях — Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен и Марк Прокш.

Премьера — 21 октября на FX, трейлер пока не подоспел.

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Австралийский вестерн (или все-таки истерн?), представленный как ответ «Йеллоустоуну», расскажет историю борьбы гангстеров и фермеров за скотоводческие территории. В главных ролях — Анна Торв, Роберт Тейлор и Майкл Дорман, а режиссером выступил Грег МакЛин («Джунгли»).

Премьера — 24 октября на Netflix.

«Преступление и наказание»

Самый известный роман Федора Достоевского пересказали на современный лад: безработный и нищий студент Раскольников решает, что предназначен для великих дел, а потому и дела низкие ему не страшны. Сначала юноша совершает кражу в супермаркете, а затем решает расправиться с пожилой женщиной, владеющей микрокредитной организацией. Расследовать убийство берется следователь Петрович, который, быстро выявив личность преступника, решает вымучить из него чистосердечное. Тем временем сестра Раскольникова Дуня пытается избежать домогательств и насилия со стороны богатого Свидригайлова, в доме которого она работает няней. Режиссером этого сериала выступил Владимир Мирзоев («Топи»). В главных ролях: Иван Янковский, Алена Михайлова, Любовь Аксенова, Владимир Мишуков, Юлия Снигирь, Владислав Абашин и Тихон Жизневский.

Премьера — 26 октября в «Кинопоиске».

«Лихие»

Таких концентрированно лихих девяностых мы еще не видели: сериал от одного из главных криминальных режиссеров России Юрия Быкова («Дурак», «Майор», «Завод») расскажет о егере из 1990-х, который вместе с семьей переезжает из тайги в Хабаровск и оказывается в самой гуще бандитских разборок. У егеря и его сына-подростка не остается выбора, кроме как стать киллерами для местной ОПГ и принять участие в войне преступных группировок всего Дальнего Востока. В главных ролях — Артем Быстров и Евгений Ткачук, также в сериале снялись Анна Котова, Иван Добронравов, Марина Васильева, Филипп Янковский, Полина Максимова и даже Быков собственной персоной.