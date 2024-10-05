Фильм «Заполярная экскурсия» вошел в программу XVII фестиваля короткометражного кино

Фильм «Заполярная экскурсия» Сергея Масальского вошёл в программу XVII фестиваля короткометражного кино и анимации «Видение».

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Об этом сообщает ИА «Победа26».

Документальная лента режиссёра из Ставропольского края рассказывает о девушке-кочегаре из Мурманска.

«Это будет уже восьмой кинофестиваль, на котором я представлю свой фильм. Ранее я уже отправлял его на показы в Саратов, Архангельск, Санкт-Петербург, Сочи, Барнаул, Мехико, Сантьяго и Бразилиа», — рассказал режиссёр.

Кинолента «Заполярная экскурсия» полностью снята на камеру смартфона.

Ранее в Тюмени рассказали о гостях Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс».