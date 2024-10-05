В России состоялась премьера сериала «Резервисты» о мобилизованных из ДНР на СВО в 2022 году. О чем этот сериал, что о нем говорят и где можно посмотреть?

© Кадр из трейлера сериала "Резервисты"

О чем сериал «Резервисты», кто создатели, где смотреть

Первая серия «Резервистов» вышла 30 сентября 2024 года. Всего в сериале 8 серий продолжительностью 40 минут каждая, пока к просмотру доступны пять из них. Автором ленты выступил донецкий режиссер Владимир Агранович — сын бойца и командира батальона «Спарта» Александра Аграновича, который был тяжело ранен под Волновахой.

Новый сериал повествует о том, как рота мобилизованных студентов-резервистов из Донецка отправляется на штурм Мариуполя. Когда республики Донбасса вошли в состав РФ, действующие военнослужащие были демобилизованы указом президента России, а позднее согласились сняться в «Резервистах». Поэтому начинающие актеры по своему опыту знают, о чем картина, в которой они участвовали.

Владимир Агранович лично разыскал отвоевавших молодых людей и начал записывать с ними интервью. Реальные истории и стали основой сценария.

«В сериале показана большая история из трех классических актов. С тремя героями. От мобилизации студентов до сдачи в плен "азовцев" (полк "Азов", организация признана в России террористической, деятельность запрещена). Путь превращения мальчишек в воинов. Сначала через очень тяжелый быт», — рассказал Агранович.

По словам режиссера, сериал получился отчасти народным, в создании картины помогали все.

«"Спарта", "Пятнашка", "Ветараны", горловский "Арбат". Дали "добро", дали тротил, дали оружие. Нужно было оплатить только работу актеров и команды — еду, транспорт. Думаю, мы сняли "Резервистов" за одну двадцатую от стоимости обычного московского сериала», — поделился подробностями он.

Режиссер добавил, что всего за день «Резервисты», снятые в Донецке, Горловке и Мариуполе, вошли в топ-10 самых популярных сериалов на «Кинопоиске» по количеству запросов и топ-10 самых просматриваемых сериалов на Wink, где и состоялась премьера.

В 2023 году Агранович снял также документальный фильм «Донбасс. Признанный», а в 2019-м — короткометражку «Донбасс. Дорога домой».

Отзывы о сериале «Резервисты», что говорят военкоры

Военкор Дмитрий Стешин высоко оценил «Резервистов».

«Я заранее был готов простить Донбассу все, но не пришлось. Каждый опытный кинопользователь знает, что достаточно 10 минут просмотра любого фильма, чтобы понять — трогает ли оно твое сердце? Фальшивы ли актеры? Реальны ли диалоги или их высасывали из пальца копирайтеры на удаленке? Собственно, на 10-й минуте просмотра первой серии у меня от хохота чай потек из носа <...> (далее следует диалог из сериала. — NEWS.ru). В этом диалоге был концентрат донбасской жизни в страшный период безвременья и годами не сбывающихся надежд — между 2015 годом и годом 2022», — написал о своих впечатлениях Стешин.

Также, по его словам, этот сериал — то, чего ждали все.

«О чем писали много раз — "хватит снимать „мыло“ и „про ментов и бандосов“, хватит снимать про страдания и поиск себя менеджерами среднего звена! Почему кинематограф не отражает реальность?"» — пояснил журналист.

По словам спецкора издания «Украина.ру» Игоря Гомольского, сериал «Резервисты» настолько честен, «насколько в принципе реально снять об актуальном конфликте».

«Какие-то диалоги настолько про жизнь, что я пересылал их Диме Астрахану и мы рыдали, обнявшись. Что-то видел своими глазами, о чем-то рассказывали коллеги, знакомые солдаты и офицеры. Местами от узнавания натурально дурно становилось», — описал он свои эмоции.

«Думал, такое цензура не пропустит, но в ДНР в очередной раз смогли меня удивить. Атмосфера передана [прекрасно]. Это не голливудский размах, но команде, работавшей над фильмом, мое уважение. Мобилизованные в ДНР так и выглядели, как показано в сериале. Мы их называли цыплята, потому что без слез на них смотреть было невозможно. Но, конечно, это было недолго, через время они стали машинами. <...> Всем рекомендую сериал для понимания, что происходило в первые дни СВО в ДНР», — написал Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Telegram-канал «Обыкновенный царизм» также высоко оценил сериал, отметив близость картины с тем, как в реальности разворачивались события в ДНР в начале СВО.