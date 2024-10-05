Международный фестиваль «КиноБраво» завершился в Сочи. Что выбрало жюри?

В Сочи завершился международный фестиваль «КиноБраво». В течение недели здесь оценивали самые кассовые фильмы из 15 стран. Итоги конкурсной программы подвела корреспондент «МИР 24» Элина Дашкуева.

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Церемония закрытия «КиноБраво» началась с красной ковровой дорожки, по которой идут звезды кино, члены жюри и участники международного кинофестиваля.

Позади шесть дней кинопоказов, общения и встреч со зрителями. И вот победители основной конкурсной программы. Свои награды они получили в Летнем театре. Лучшим фильмом стала картина из Сербии «Стражи формулы».

Победителей выявили в девяти номинациях: лучшая операторская и режиссерская работа, сценарий, монтаж, роль, музыка к фильму. Приз зрительских симпатий взяла российская картина Алексея Германа-младшего «Воздух». Всего в рамках конкурсной программы было представлено 12 фильмов из России, Индии, Китая, Бразилии, Египта и других стран.

Оценивало работы многонациональное жюри во главе с известным продюсером, киноведом и историком кино из Италии Марко Мюллером.

Фестиваль стал первым и, по мнению самих участников, успешным. Здесь не только оценивали работы друг друга. Самое главное – встречи с коллегами из разных стран. Все вместе на брифингах и дискуссиях обсуждали самые насущные вопросы современного кино. В первую очередь, будущее индустрии в странах БРИКС и других государств, чьи картины привезли в Сочи. А еще – как продвигать картины, как выбирать локации для съемок фильмов и чем кинематографистам может помочь искусственный интеллект.

Основные задачи, которые стояли перед организаторами кинофестиваля, – показ национальных картин, которые стали лидерами проката в своих странах, и, конечно же, укрепление международного сотрудничества в сфере кинематографа.