Рецензия на фильм «Одинокие волки»

Меньше недели потребовалось комедийному боевику "Одинокие волки", чтобы стать самым просматриваемым фильмом в истории Apple TV+.

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Разберемся, чем картина так зацепила пользователей "яблочного" стриминга.

В культовом "Криминальном чтиве" был типажный персонаж, которого звали мистер Вульф. Он был клинером, фиксером, решалой - подчищал хвосты и избавлял от проблем. В "Одиноких волках" (в оригинале как раз-таки Wolfs) рассказывается история двух специалистов похожего профиля, которых наняли разные заказчики, но для исправления одной и той же неприятности.

© Российская Газета

На гэгах вокруг того, что профессионалы этой сферы работают соло, строится все повествование.

Главные роли исполнили Джордж Клуни и Брэд Питт - известные за пределами площадки закадычные приятели. За производство к тому же отвечала продюсерская студия последнего - Plan B Entertainment.

Поэтому, судя по всем внешним данным, проект создавался в атмосфере уютного междусобойчика.

Что определенно позитивно сказалось на качестве игры актерского ансамбля - все основные персонажи (которых здесь не больше десятка) смотрятся в кадре органично и убедительно.

В режиссерское кресло посадили Джона Уоттса, известного по новейшей трилогии о Человеке-пауке. Не обретший какого-либо уникального почерка в Marvel здесь постановщик также не блистает оригинальным решениями.

© Российская Газета

На сценаристах также, наверное, решили сэкономить. Основной сторилайн прямой как палка, финал предсказуем с самого начала, поэтому в сухом остатке наблюдаем за ужимками и подколами исполнителей двух главных партий.

И где-то в половине случаев следить за ними действительно интересно. Не совсем ясно, правда, почему Питт постоянно шутит по поводу якобы преклонных лет Клуни, когда их разница в возрасте едва превышает 3,5 года.

Визуально фильму выделиться нечем, да и жанр не особо к этому располагает. Музыкально используется одна сквозная тема, которая звучит уместно, но очень быстро "выветривается".

"Одинокие волки" - это очень старомодный, шаблонный и в некоторых местах до тупости простой комедийный боевик.

Возможно, из-за того, что так сейчас уже никто не делает, соскучившийся по подобным работам массовый зритель и накрутил "онлайна" картине.

Если вы скучали по такой "жвачке для мозгов", можете приобщиться - вероятно, вам и понравится.

© Российская Газета

Оценка: 3 из 5