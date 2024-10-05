Не только "Любовь и голуби". Семь ярких работ Александра Михайлова

Александр Михайлов с детства мечтал о море и даже уговорил мать переехать во Владивосток. Окончив училище, он несколько лет работал на рыболовецких судах, ходил по морям — Охотскому, Японскому, Баренцеву, вырос с должности помощника моториста до старшего электрика. Но однажды увидел спектакль по Чехову и понял, что должен сменить курс — стать актером.

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Александр Михайлов начинал карьеру в театре, но в конце 1970-х раскрылся в кино. Фильмы с его участием один за другим становились народными хитами. В том числе потому, что большинство персонажей Михайлова — простые, открытые и обаятельные мужчины, со слабостями и мечтами: их образы казались зрителям знакомыми. На сегодня в фильмографии актера свыше 90 проектов — вспоминаем наиболее знаковые и необычные из них.

"Приезжая" (1977)

Прежде чем сняться в драме Валерия Лонского, Александр Михайлов уже сыграл несколько главных ролей, но участие именно в этой ленте открыло его зрителям — на момент выхода фильма актеру было 33 года. Действия мелодрамы разворачиваются в селе, куда приезжает молодая учительница Мария (Жанна Прохоренко) со своей дочкой Катей. Их подвозит колхозный шофер Федор Баринев, которого и сыграл Михайлов. Героиня сразу же понравилась мужчине: по сюжету он начинает за ней ухаживать, но Мария держится холодно и отстраненно. Устав от этого, Федор решает сменить работу и уехать из села, но сила чувств и желание быть рядом с любимой вынуждают его вернуться. И даже подраться с ее бывшим мужем.

"Мужики!.." (1981)

В пронзительной драме Искры Бабич актер сыграл Павла Зубова — шахтера, который, приехав в родную деревню, узнает, что его бывшая возлюбленная Настя умерла. У нее остались трое детей, о которых некому позаботиться, — теперь их отправят в детские дома. При этом старшую дочь Настя родила от Павла. Осознание ответственности перед девочкой подталкивает мужчину взять под опеку и двух ее братьев. Теперь шахтеру предстоит освоить роль многодетного отца. В 1982-м картина "Мужики!.." получила приз на Берлинском кинофестивале и была признана лучшим фильмом года по версии читателей журнала "Советский экран" — они же назвали Михайлова лучшим актером года.

"Бешеные деньги" (1981)

В экранизации одноименной комедии Александра Островского артист сыграл провинциального предпринимателя Савву Василькова. Прибыв в Москву, герой влюбляется в красавицу Лидию Чебоксарову и мечтает жениться на ней. Его знакомые решают устроить знакомство, а заодно и розыгрыш: они представляют Василькова как золотопромышленника-миллионщика из Сибири. Его простецкие манеры, неуклюжесть и некоторая наивность смущают окружающих и Лидию, но через некоторое время девушка все же соглашается выйти замуж. Деньги портят их отношения и в то же время становятся опорой: Лидия бросает Савву, но затем возвращается к нему, когда узнает, что тот сколотил состояние.

"Одиноким предоставляется общежитие" (1983)

Герой Александра Михайлова — бывший моряк Виктор Фролов, который получает работу коменданта в женском общежитии. Проблема в том, что несколько лет назад его бросила жена, и теперь мужчина с предубеждением относится ко всем девушкам. Особенно его задевает встреча с местной свахой — работницей текстильного комбината Верой, которая бескорыстно помогает своим подругам и коллегам найти женихов. Девушки очень ценят Веру — она устроила свадьбы многих, но свою личную жизнь так и не смогла наладить. Постепенно герои лучше узнают друг друга: обитательницы общежития понимают, что комендант — не такой уж плохой человек, к тому же Вера помогает ему начать снова доверять женщинам. В фильме также снимаются Наталья Гундарева, Тамара Семина, Фрунзик Мкртчян, Татьяна Божок, Елена Драпеко и другие. Режиссер картины — обладатель награды Венецианского кинофестиваля Самсон Самсонов ("Попрыгунья", "Каждый вечер в одиннадцать").

"Любовь и голуби" (1984)

Главный герой культового фильма Владимира Меньшова — Василий Кузякин, деревенский мужчина, который работает в леспромхозе и разводит в свободное время голубей. Они раздражают его жену Надю (Нина Дорошина), но ее в целом часто не устраивают поступки мужа, поэтому ссоры давно стали частью их жизни. Получив после травмы путевку на море, Василий уезжает на курорт, знакомится там с Раисой Захаровной (Людмила Гурченко) и неожиданно для всех заводит с ней роман. Его поступок меняет жизнь всех героев.

На съемках сцены, в которой Кузякин падает в море, Михайлов едва не захлебнулся — под водой его должны были быстро переодеть водолазы, но им долго не удавалось развязать галстук. Интересно, что изначально Александр Михайлов отказывался от роли Василия, поэтому на нее претендовали несколько других актеров, в том числе и Сергей Юрский — в итоге он сыграл в картине дядю Митю, соседа Кузякиных.

"Очарованный странник" (1990)

В экранизации одноименной повести Николая Лескова Михайлов сыграл главного героя — Ивана Флягина, крестьянина, на долю которого выпадает множество тяжелых испытаний. Не раз он оказывается на волоске от смерти, совершает необдуманные поступки и расплачивается за них, проводит долгие годы в плену, переживает несчастную любовь, участвует в Кавказской войне и завершает уготованный ему путь уходом в монастырь.

В интервью 2014 года Михайлов рассказывал, что "Очарованный странник" — его любимая работа, хотя и была изнурительной.

"Картина давалась тяжело — на съемках был травмирован директор, сгорела гостиница, в которой мы жили. На третий день я упал с лестницы и сломал два ребра, потом отморозил ноги в волжской степи. Чувствовал: бесам не дает покоя Россия — единственная страна, где любой мужичок может оказаться воином в невидимом сражении. Совершит духовный подвиг и сам не заметит, что сотворил", — делился воспоминаниями актер.

"Есенин" (2005)

Действия телесериала о жизни поэта разворачиваются в двух временных пластах — в начале XX века и в 1980-е годы. Александр Михайлов сыграл главную роль во второй сюжетной линии: его герой — Александр Хлыстов, следователь МУРа, который решает пересмотреть дело о смерти Сергея Есенина. По сути, эта история строится на популярной конспирологической теории, согласно которой поэт был убит в результате заговора советского правительства. Хлыстов по сюжету разыскивает свидетелей, поднимает архивные материалы, связанные с жизнью Есенина, и даже настаивает на эксгумации. У героя есть прототип — заслуженный работник МВД СССР полковник Эдуард Хлысталов, который пытался опровергнуть официальную версию гибели поэта: он посвятил много лет исследованию его биографии и написал несколько статей и книг, основанных на своих наблюдениях.