«МУЛЬТ в кино» расскажет, как делать «Добрые дела» в новом выпуске

Осеннее очей очарованье уже добралось до вас? До нас — очень да! Ведь октябрь — лучшее время, чтобы любоваться увядающей природой по заветам Александра Александровича, участвовать в разнообразных челленджах вроде «Инктобера» и смотреть новые эпизоды любимых мультсериалов. О том, что покажет новый выпуск «МУЛЬТ в кино» под заголовком «Добрые дела» — в материале от Тлум.Ру.

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«Мини-мишки»: «Эхо» Маленькие медвежата знакомятся с интересным звуковым явлением из заголовка серии. Кто это такой загадочный отзывается из глубины дупла? Да ещё и слово в слово всё повторяет? Конечно, эхо!

«Кошечки-Собачки»: «Суперавтомобиль» Котёнок Максик получил в подарок машинку на дистанционном управлении. Пока он отвлёкся на строительство гоночной трассы, игрушку взяли в оборот Дэн и Жоржик. И потеряли. В процессе поисков они встретили Викки, которая пришла на помощь, и вместе они собрали новый суперавтомобиль. Но где же всё это время была первая машинка?

«Тима и Тома»: «Лунный цветок» Тима и Тома отправляются в ночной поход, чтобы увидеть удивительный цветок, распускающийся только в тёмное время суток. С удивлением друзья поняли, что ночью жизнь кипит: звери и насекомые заняты своими делами, и даже бабушка Нина бодрствует и готовит тесто для пирожков. Она-то и раскроет Тиме и Томе секрет Лунного цветка.

«Чик-Чирикино»: «Кресло раздора» Юбилей дедушки — важная поездка, в которую дружно отправляется семья Чирикиных. Пока что дружно. В пути они случайно сломали кресло, которое везли в подарок имениннику, а затем, в попытках его починить, герои ещё и потерялись. Сумеют ли они добраться до праздника с подарком, да ещё и не переругавшись окончательно?

«Сказочный патруль»: «Почётный гость» Тайна Лунного камня раскрылась, и теперь Морена и Несмеяна решают сбежать из Мышкина. Но куда и как? Лучше всего — на Воздушный остров, а попасть туда поможет карманный телепорт, который они так удачно углядели у профессора Кривозуба…

Выпуск «МУЛЬТ в кино»: «Добрые дела» выйдет в российских кинотеатрах 5-го октября.