Опубликованы новые кадры комедии «Братья»

Журналисты издания Screen Rant опубликовали новые кадры комедии «Братья» с Питером Динклэйджем и Джошем Бролином в главных ролях. На изображениях как раз показаны центральные герои ленты.

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Лента расскажет о близнецах, которые пошли на своё последнее ограбление. Мок, исправившийся преступник, вынужден вернуться в игру под влиянием своего коварного брата Джейди, пообещавшего им одну-единственную работу, которая может обеспечить их на всю жизнь. Они отправляются в путешествие по стране, уворачиваясь от пуль, закона и властной матери.

Премьера «Братьев» состоится 10 октября в ограниченном числе кинотеатров, а 17-го — в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Новые кадры

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