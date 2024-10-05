В советском киношедевре найден обидный ляп, который не замечали полвека

В 1974 году на советские экраны вышел известный фильм «Чисто английское убийство» режиссера Самсона Самсонова. Он основан на одноименном романе Сирила Хейра. Там снялись известные советские актеры: Алексей Баталов, Георгий Тараторкин, Борис Иванов и молодая Ирина Муравьева.

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Фильм тщательно проработан, декораторы создали достоверную атмосферу старой Англии в павильонах «Мосфильма». Однако при внимательном рассмотрении можно заметить ошибку: герои фильма ездят на автомобилях с левым рулем, хотя в Великобритании распространены праворульные автомобили.

Причина, по которой режиссер не учел этот момент, остается неизвестной. Тем не менее эта ошибка не повлияла на качество фильма, который продолжает радовать зрителей, рассказал официальный блог канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

В фильме Юрия Чулюкина «Девчата», снятом по повести Бориса Бедного, зрители заметили несколько киноляпов. Первый ляп связан с головным убором Ильи Ковригина (Николай Рыбников). В сцене, где герой спиливает дерево, его шапка показана с «ушами», завязанными на макушке, однако в следующем кадре, когда дерево падает, «уши» уже опущены.