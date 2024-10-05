Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт
11 октября стартует сериал «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Шоу расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Сериал основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.
В первый сезон войдёт семь эпизодов — в день премьеры выйдут сразу две серии. Премьера финала состоится 15 ноября.
Расписание выхода сериала «Все совпадения случайны»
- 1-я серия: 11 октября
- 2-я серия: 11 октября
- 3-я серия: 18 октября
- 4-я серия: 25 октября
- 5-я серия: 1 ноября
- 6-я серия: 8 ноября
- 7-я серия: 15 ноября