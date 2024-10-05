Сериал «Комбинация» закончил сентябрь одним из лидеров

Сериалы о музыкальных группах опять показывают высокие рейтинги. Кинокритики и музыкальные продюсеры не удивлены их успеху. Недалеко от таких лент держатся и «немузыкальные» многосерийные фильмы. При этом в России собираются снять еще несколько картин про «вирусную попсу» из 90-х.

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Лидеры сентября

Накануне «Кинопоиск» назвал самые успешные сериалы сентября. Согласно релизу, который имеется в распоряжении НСН, в ТОП-20 самых популярных в России сериалов в прошлом месяце оказались две телепремьеры и пять новинок стримингов, в том числе сериал про женскую поп-группу «Комбинация».

По данным «индекса Кинопоиск Pro», в тройку «лидеров сентября» кроме «Комбинации» также попал третий сезон сериала «Жизнь по вызову» с популярным актером Павлом Прилучным в главной роли.

До этого кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предрек успех сериалу «Комбинация».

«Сочетание Никиты Кологривого и Павла Прилучного — фактически скрещивание "Слова пацана" и "Жизни по вызову" — возможно, станет приманкой для любителей сериалов, которым не надо выходить из дома и платить деньги за билет в кинотеатр. Насколько я понимаю, этот сериал не про музыку группы "Комбинация", а про историю девчонок, которые добились успеха, поэтому молодежи это будет интересно», - сказал он.

В свою очередь российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заметил, что не все музыкальные сериалы становятся успешными в России, однако проект «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы привлекает зрителя темой 90-х и продолжает тренд, заданный сериалом «Слово пацана».

«"Комбинация" — легендарные личности. Огромному количеству людей, которые выросли на их песнях, любопытно посмотреть, как это выглядит в кино. Значит, было снято хорошее кино с хорошим сюжетом, сценарием, продюсированием, это сочетание дало результат. Сегодня есть запрос. Зашел сериал "Слово пацана", заходит "Комбинация". В этом есть что-то живое, о молодежи. Не все музыкальные фильмы заходят, но думаю, если "Black Star" сделает сериал про Тимати, Егора Крида и всю молодежь, эта тема тоже залетит», - предложил он.

Среди других успешных сериалов сентября «Кинопоиск» назвал второй сезон сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой от платформы «Start», четвертый сезон «Триггера» с Максимом Матвеевым от «Кинопоиска» и «Трассу» от «Okko». В лидеры выбелись и две телевизионные ленты: сериал «Костя - Вера» с героями из «Ворониных» и «Хор» Первого канала.

«Вирусная попса»

На прошлой неделе также стало известно, что в России снимут еще две картины о «вирусной попсе» из 1990-х. Спецкор НСН сообщил о съемках документального сериала «Хит», который расскажет об эволюции российской поп-музыки от 1990-х и до наших дней. Известно, что в нем сыграли популярные исполнители Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Татьяна Буланова, Шура, Валерия, солистки «Комбинации», Ваня Дмитриенко, Feduk и многие другие артисты.

По данным «Института развития интернета» (ИРИ), еще один проект под названием «Вирус попсы» повествует о второй жизни советских хитов.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов считает, что новый тренд на экранизацию историй успеха поп-музыкантов из 1990-х связан с ностальгией тех, кто финансирует эти картины.

«Возможно, люди, от которых зависит выдача грантов, выросли на этой музыке, любят ее, а сейчас ностальгируют. Сейчас они получили власть и действуют по принципу: этому дадим, а этому не дадим. Но "тому ли я дала"? Сегодня есть ностальгия, но нет песен, нет музыки, нет хитов. Кино — это драматическое искусство, а музыкальное кино — это особый жанр. Для него нужны "синтетические" актеры, какими были Любовь Орлова, Людмила Гурченко», - сказал он в беседе с НСН.

Ранее один из продюсеров сериала «Комбинация» Игорь «Панкер» Гудков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в истории этой группы заложен культурный код, который будет понятен зрителю.