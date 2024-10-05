«Джокер 2» провалился в первый день проката в США

3 октября в мировом прокате состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса. Лента заработала всего лишь $ 20 млн в первый день проката в США — это меньше «Флэша» и «Капитана Марвел 2».

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Ранее аналитики ожидали, что сиквел соберёт за первые выходные в стране $ 70 млн — это меньше первой части на $ 25 млн. Однако теперь становится очевидным, что даже до этой суммы картина вряд ли доберётся, заработав в лучшем случае $ 45 млн.

Данная цифра станет полным провалом для фильма, бюджет которого составил $ 200 млн. Чтобы окупить затраты, ленте необходимо заработать как минимум $ 400 млн.

Дата выхода «Джокера: Безумие на двоих» в России пока не раскрывается.