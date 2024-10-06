Что смотреть в октябре: самые ожидаемые фильмы

Октябрь 2024 года обещает быть насыщенным для любителей кино. Несмотря на то, что многие предпочитают пересматривать любимые комфортные фильмы и сериалы в это время года, киноиндустрия приготовила ряд интересных новинок и возвращение классики на большие экраны.

© кадр из фильма «Агент на уикенд»

Агент на уикенд // Weekend in Taipei

Страна: США, Франция

Жанр: боевик, триллер

В главных ролях: Люк Эванс, Сон Ган, Квай Луньмэй

Первым в списке ожидаемых премьер стоит франко-американский фильм "Агент на уикенд", выход которого запланирован на 3 октября. Эта картина может показаться похожей на известный боевик "Мистер и миссис Смит", однако сюжет здесь более мрачный и драматичный.

В центре повествования – бывшие партнеры, чьи пути вновь пересекаются во время выполнения очередного задания. Главный герой работает спецагентом, а героиня занимается перевозкой товаров и информации для преступных группировок. Перед ними стоит непростая задача: выполнить свои профессиональные обязанности, не поддавшись возрождающимся чувствам друг к другу.

15 октября состоится премьера отреставрированной версии советского фильма "Лермонтов". Выход картины приурочен к 210-летию со дня рождения великого русского поэта. Несмотря на короткую жизнь (Михаил Лермонтов умер в 26 лет), он оставил неизгладимый след в русской литературе.

Фильм представляет собой кино-симфонию, охватывающую всю жизнь поэта от рождения до трагической гибели на дуэли. Зрители смогут погрузиться в атмосферу XIX века и проследить за ключевыми событиями биографии Лермонтова, которые повлияли на его творчество и мировоззрение.

Кореша

Для любителей современного российского кино 17 октября выходит криминальная комедия "Кореша". Сюжет фильма строится вокруг Макса, который угоняет раритетный "Кадиллак" у местного авторитета. Друзья главного героя пытаются его выгородить, но в итоге оказываются в подчинении у обманутого бизнесмена, вынужденные отрабатывать долг своего приятеля.

В фильме снялись известные российские актеры: Никита Кологривый, Георгий Дронов, Настасья Самбурская и Надежда Сысоева. Зрителей ждет динамичный сюжет, наполненный юмором и неожиданными поворотами событий.

Пришелец

Страна: Россия

Жанр: драма, фантастика

В главных ролях: Максим Стоянов, Алёна Мирошникова. Татьяна Голубева-Сумарокова

Завершает октябрьский список премьер фильм "Пришелец", выходящий в прокат 24 октября. Эта картина уже была представлена на Московском международном кинофестивале и получила высокие оценки критиков.

В центре сюжета – история слабослышащего Леши, живущего в самодельном доме в уральской деревне. Главный герой увлечен идеей установления контакта с внеземными цивилизациями и постоянно ловит радиоволны в надежде обнаружить сигналы НЛО. Местные жители считают Лешу сумасшедшим, но в ходе развития событий им предстоит изменить свое мнение.

Критики описывают "Пришельца" как теплое и душевное кино, рассказывающее о человеческих взаимоотношениях и вере в чудо. Фильм затрагивает важные темы одиночества, непонимания и поиска своего места в мире.

Октябрь предлагает киноманам разнообразный выбор новинок: от голливудских блокбастеров до камерных российских драм. Кроме того, зрители смогут насладиться отреставрированной классикой советского кинематографа.

Независимо от предпочтений, каждый сможет найти фильм по душе: любители экшена оценят "Агента на уикенд", поклонники отечественного кино посмотрят комедию "Кореша" или драму "Пришелец", а ценители классики насладятся обновленной версией биографического фильма "Лермонтов".