«Джокера 2» разгромили и критики

Критики назвали новый фильм «Джокер-2: Безумие на двоих» скучным, поставив ему низкие оценки, а зрители посчитали, что съемочная группа не смогла воссоздать атмосферу «гнетущего Готэма». Пока создателям ленты не удалось повторить успех первой части.

«Провальный» джокер

Накануне стало известно, что продолжение фильма «Джокер» Тодда Филлипса стартовало в прокате с «провальным рейтингом». По данным агрегатора рецензий «Rotten Tomatoes», сейчас показатели картины составляют всего 39%. Причем отмечается, что зрительская оценка ленты «Джокер-2: Безумие на двоих», который вышел в мировой прокат 4 октября, достигла всего 37% «свежести». Именно так на сайте «Rotten Tomatoes» называется показатель популярности картин.

Возможно, дело в том, что вторая часть «Джокера» стала мюзиклом. По сюжету комик Артур Флек после убийства знаменитого телеведущего попадает на принудительное лечении в больницу Аркхем. Там он встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн, с которой сбегает из лечебницы.

По мнению зрителей, уже успевших посмотреть новую картину, фильм получился «пустым и скучным», а сочетание драмы с мюзиклом не помогло создателям сохранить атмосферу. При этом сильную актерскую игру оскароносного Хоакина Феникса и певицы-актрисы Леди Гаги, которая исполнила в сиквеле роль Харли Квинн, аудитория назвала «ложкой меда в бочке дегтя».

В начале сентября газета «Культура» также сообщала, что «Джокер-2: Безумие на двоих» получил невысокие оценки на «Metacritic». Тогда лента набрала только 51 бал из 100 возможных после первых 15 обзоров критиков. Специалисты посчитали, что вторая часть «Джокера» не удивляет, как первая, а сюжет у нового фильма получился «рыхлый». При этом к положительным моментам проекта кинокритики отнесли игру актеров второго плана Брендана Глисона и Стива Кугана.

Известно, что сам исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс во время съемок второй части неоднократно заставлял команду переписывать сценарий.

«Кажется, что сцена готова. Но Хоакин говорил: "Нет-нет-нет, давайте просто обсудим это еще раз". Иногда мы вовсе рвали сценарий и начинали все заново», - передает слова партнерши Феникса по площадке Леди Гаги издание «Variety».

Не оценили нового «Джокера» и на Венецианском кинофестивале 2024 года. Лента была представлена наряду с такими картинами, как «Битлджус Битлджус», «Мария» с Анджелиной Джоли, «Плохая девчонка» с Николь Кидман, «Комната по соседству» и с другими.

По информации портала «Кinobusiness.com», предварительные продажи билетов на «Джокера-2», начавшиеся в сентябре, шли так слабо, что отдельные инсайдеры заговорили о возможном стартовом результате приблизительно в районе 50-миллионной отметки вместо потенциальных девяноста, ста или даже ста десяти миллионов за премьерный уик-энд.

В российском прокате лента пока так и не появилась. Хотя некоторые сайты анонсируют продажу билетов, когда «Джокер-2» появится в отечественных кинотеатрах. Не исключено, что россияне смогут увидеть пиратскую версию фильма, как это уже было с рядом зарубежных премьер.

Успех первого «Джокера»

Премьера первой части «Джокера» состоялась 31 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале. Тогда лента удостоилась главной награды — «Золотого льва».

Несмотря на то, что многие зрители критиковали картину за излишнюю жестокость, обвиняя ее создателей «в оправдании насилия», «Джокер» стал одним из лидеров проката 2019 года. Фильм собрал более $1 млрд по всему миру, став самым кассовым в категории R (17+).

Картина получила 11 номинаций на «Оскар», в том числе за «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». При этом создатели ленты смогли взять только две главные кинонаграды: за «Лучшую мужскую роль» (Хоакина Феникса) и «Лучшую музыку к фильму».

В российском прокате лента также имела успех. Зрители пересматривали ее в кинотеатрах по несколько раз. В России первому «Джокеру» удалось собрать $31 млн 418 тысяч 225.

До этого кинорежиссер Тодд Филлипс, снявший обе части «Джокера», заявил, что не намерен делать третий фильм о злодее из Готэма.

«Нам было весело играть в этой «песочнице» из двух фильмов, но я думаю, что в этой истории мы сказали все, что хотели сказать», - объяснил он в интервью изданию «Variety».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что киностудия DC собирается снять фильм о злодеях из Готэма, соперниках Бэтмена Бэйне и Дефстроуке.