Звездная химия и ничего больше. Микрорецензия на «Одиноких волков»

Джордж Клуни и Брэд Питт великолепно отыгрывают типичных для них персонажей: самоуверенных, но обаятельных профессионалов, которые по ходу сюжета вынуждены мириться с присутствием друг друга. Сценарий далеко не идеален, но его изъяны компенсируются экранной химией между двумя звездами. Их взаимодействие — главное достоинство ленты.

© кадр из фильма «Одинокие волки»

Кажется, что повествование не перегружено лишними деталями и усложненными сюжетными линиями, но чем ближе к концу, тем сложнее становится понимать, что происходит на экране. Это разочаровывает, особенно с учетом того, что фильм позиционируется как комедия, жанр которой предполагает легкость и ясность. С появлением финальных титров у ряда зрителей вполне может возникнуть желание загуглить разъяснение концовки. И когда она становится понятной, то возникают новые вопросы, главный из которых:

«И это все?».

Известно, что сценарист и режиссер Джон Уоттс задумывал фильм как законченный, но при этом обсуждал возможный сиквел со студией. Хотя официального анонса еще не было, продолжение прямо напрашивается. Но если оно когда-то и случится, то смотреть его будут только потому, что на экране две суперзвезды, а не потому, что захочется узнать продолжение истории двух чистильщиков.

«Одинокие волки» — это весьма вялое, неамбициозное развлечение, на которое вряд ли стоит обращать внимание. Не самая веселая прогулка, опирающаяся исключительно на харизму двух звезд, наслаждающихся обществом друг друга. Их поклонники будут рады, но вряд ли это найдет отклик у остальных любителей кино.