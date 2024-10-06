В Геленджике стартовал фестиваль российского кино «Маяк»

Фестиваль актуального российского кино "Маяк-2024" открылся в Геленджике, передает корреспондент ТАСС. В 2024 году в программу киносмотра впервые включили конкурс короткометражного кино.

"Всего на программу короткого метра было подано около 500 заявок. Я не знаю, много это или мало с учетом того, что мы впервые проводим конкурс. <…> В результате в нашей программе всего семь картин. Но каждая из них имеет свою ценность как часть программы. Отбор можно было бы сравнивать с пасьянсом, где состав колоды имеет большее значение, чем мастерство игрока. Сложилось у нас или нет, наверное, вы сможете оценить сами. А жюри сможет решить, кто в программе - семерка, кто туз. Показ будет 8-го числа, приходите", - рассказал на открытии фестиваля киновед, куратор новой программы Андрей Щиголев.

Кинофестиваль проходит в городе уже во второй раз. И, как уточнил его программный директор Стас Тыркин, смотр наметил новые тенденции в индустрии российского кино в целом. По его словам, в недавнем разговоре с ним российский киновед и киноисторик Наум Клейман заявил о проявляющейся новой волне в современном российском кинематографе.

"Маяку" всего два года, но кажется, что он намного больше [существует]. <…> Наверное, если маяк зажигается, может быть, это кому-нибудь нужно. Собственно, цель в том, чтобы фильмы, которым мы дали старт, как-то продолжали свою жизнь. Это очень круто, это очень здорово. У половины фильмов главного конкурса уже есть прокатчик. Некоторые приехали уже даже с датами релиза", - поделился Тыркин.

Ведущей церемонии открытия фестиваля стала актриса Дарья Екамасова, которая снялась в фильме открытия смотра "Анара" Шона Бейкера. Он был удостоен "Золотой пальмовой ветви" 77-го Каннского кинофестиваля.

"Вы добирались сюда почти 25 часов - это почти целая смена в российском кино. Я тоже прилетела сюда из Лос-Анджелеса, тоже добиралась 25 часов. <…> Я подумала о том, что <...> для американских актеров приехать сниматься в Геленджик - это некий челлендж, наверное, это эксперимент", - отметила Екамасова.

На церемонии открытия также прошел показ фильма Шона Бейкера. Картина повествует о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету картины на ней собирается жениться сын русского олигарха, в то время как его родители выступают против такого брака. Главную роль в ней исполнила американская актриса Майки Мэдисон. В фильме также сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

Конкурсная программа

В конкурсную программу вошел фильм "Кончится лето" режиссеров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, где главные роли исполнили Макар Хлебников, Юра Борисов, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин и Денис Кузнецов. Также на фестивале будет представлен фильм "На этой земле" Ренаты Джало, продюсером которого выступил Алексей Учитель.

В основной конкурс также вошли картины "Агния" режиссера Павла Стратулата, "Белый пароход" Инги Шепелевой, "Вечная зима" Николая Ларионова с Александром Робаком в главной роли, "Джекпот" Александра Ханта с Максимом Стояновым и Ириной Пеговой, "Кинопленка № 8" Ильи Хотиненко с Кристиной Асмус и Даниилом Воробьевым, "Папа умер в субботу" Заки Абдрахмановой, "Пепел и Доломит" Томы Селивановой.

Жюри

Киносмотр "Маяк" проходит в Геленджике с 5 по 10 октября. В жюри основного конкурса вошли режиссер монтажа, продюсер Мухарам Кабулова, актер, фотограф Владимир Мишуков, режиссер, сценарист, прозаик Любовь Мульменко, продюсер Ольга Филипук, кинооператор Алишер Хамидходжаев. Среди жюри конкурса короткометражных фильмов - режиссер, сценарист Михаил Местецкий, сценарист Савва Минаев, актриса Дарья Савельева.

Организатором "Маяка" является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", продюсер киносмотра - исполнительный директор фонда Антон Малышев. Первый раз кинофестиваль прошел в Геленджике в 2023 году. В конкурсной программе участвовали 11 полнометражных игровых фильмов. Гран-при первого "Маяка" жюри присудило дебютному фильму Анны Кузнецовой "Каникулы".