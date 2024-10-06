Как сегодня развивается Киностудия имени Максима Горького

Московская Киностудия имени Максима Горького практически вернулась к объемам кинопроизводства периода своего расцвета. За последние пять лет было выпущено на теле- и киноэкраны и онлайн-площадки 66 игровых и неигровых проектов, в том числе созданных совместно с другими кинопроизводителями. Сейчас на разных стадиях разработки находятся десятки фильмов. Вместе с этим продолжается модернизация студии и идет расширение ее площадей. О том, как сейчас развивается легендарная киноплощадка страны, читайте в материале mos.ru.

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Старейшая киностудии страны и часть кинокластера мирового уровня

История Киностудии имени Максима Горького, одной из крупнейших и старейших киностудий в стране, началась в 1915 году. В советское время на ней были сняты такие культовые фильмы, как «…А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Тихий Дон», «Офицеры», «Морозко», «Вам и не снилось…», «Три тополя на Плющихе», «Три плюс два», «Карнавал» и многие другие.

В 1950–1960-е годы на киностудии производили от восьми до 15 фильмов в год, а в 1970–1980-е — от 15 до 25 кинолент в год. Но в 1990-е годы студия пришла в упадок и долгое время почти ничего не выпускала, а с 2014 по 2019 год коллекция киностудии увеличилась всего на десяток проектов. Главное здание и студийный комплекс киностудии на улице Сергея Эйзенштейна находились в аварийном и предаварийном состоянии.

Вернуть к жизни легенду удалось при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. С 2019 года началась модернизация студийного комплекса и восстановление работы инфраструктуры. А в 2023-м Киностудию имени Максима Горького перевели в собственность города Москвы. Это позволило значительно увеличить темпы работ и ввести киностудию в состав создаваемого в столице кинокластера мирового уровня.

Программа развития киностудии охватывает три площадки: на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, а также на Рязанском проспекте — новый кинозавод «МЕТМАШ». Площадь рабочих пространств на исторических территориях увеличивают вдвое — почти до 100 тысяч квадратных метров. А на кинозаводе «МЕТМАШ» строится инфраструктура общей площадью 349 тысяч квадратных метров.

При этом производство кино приостановлено из-за масштабности ремонтных и строительных работ только на площадке в Валдайском проезде.

«Киностудия имени Максима Горького — единственный участник московского кинокластера с собственным кинопроизводством. В течение последних пяти лет площадка выпускает в среднем по 13 фильмов в год. По объемам производства киностудия практически достигла показателей советских времен, когда она была на пике своего расцвета», — рассказали в пресс-службе московского кинокластера.

В результате в столице действует и развивается свой студийный комплекс со всем необходимым для полного цикла производства кино — от написания сценария до выпуска готовой продукции. Территории киностудии будут включать в себя современные павильоны с интерьерными декорациями и павильоны под застройку декораций, центры виртуальных декораций и визуальных технологий, ателье, монтажные, просмотровые, центры костюма и реквизита, помещения для хранения инвентаря и сценических нарядов, современное оборудование и многое другое.

Новые проекты и виртуальные студии

Разработка идей аудиовизуальных произведений, поиск финансирования, подготовка к съемкам и их проведение, постпродакшен, реализация прав, проведение рекламных и пиар-кампаний — всеми этапами кинопроизводства занимается продюсерский центр Киностудии имени Максима Горького. Он расположен на исторической площадке на улице Сергея Эйзенштейна (дом 8).

С 2019 года на киностудии активно идет производство различных проектов. Речь идет как о собственных продуктах, так и о снятых совместно с другими кинокомпаниями. Так, за пять лет киностудия выпустила 66 проектов —16 полнометражных художественных картин, 33 документальные ленты и 17 научно-популярных фильмов и сериалов. Фильмы можно увидеть на большом экране, в программах кинофестивалей, в онлайн-кинотеатрах и на других площадках. Среди новинок — детский детектив «Чижик-пыжик возвращается», подростковый фантастический триллер «Кукольник», мистический детектив «Детектор», а также драма «Вера» — новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В новой коллекции киностудии есть также авторские документальные и научно-популярные ленты, такие как «Горбачева», «Бей первой!», «Эндем», «Пермь. Балет. Опера», «Сквозь темную материю», «Территория привязанности». А еще сериалы, например «Хочу все знать!», «Советский дизайн», «Кому на Руси шить хорошо». В планах — съемки детского фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» и романтической комедии «Касса невест».

Сегодня на улице Сергея Эйзенштейна создана мощная инфраструктура для съемок, монтажа и дубляжа, которой пользуются не только для кино. В двух павильонах снимаются ТВ-программы, а весной 2023 года открылось шесть студий общей площадью тысяча квадратных метров. Они востребованы среди блогеров и телевизионных компаний, поскольку позволяют создавать цифровой контент. Заполняемость студий — 100 процентов. На этой же территории работает «Кинокампус Горького», в котором дети и подростки могут познакомиться с миром кино и сделать первые шаги в освоении кинопрофессий. Так, участники узнают об основных этапах кинопроизводства и кинопрофессиях, изучают основные принципы работы на съемочной площадке, пробуют себя в озвучивании фильмов, создают комиксы.

Кроме того, открыт павильон виртуального продакшена «55.8 Виртуальная студия Горького». Благодаря уникальным технологиям и большим LED-экранам здесь можно создавать контент на любом фоне. Размеры экранов и гибкость конструкции позволяют вести съемку под различными углами, а перемещение камеры происходит вместе с персонажами без ущерба для перспективы или детализации. Такие технологии помогают не только сделать изображение на экране более реалистичным, но и сократить время съемок в несколько раз. «55.8 Виртуальная студия Горького» Киностудии имени Максима Горького сотрудничает со многими продакшенами столицы, в стенах студии уже были сняты сцены в автомобиле для комедийного фильма в жанре роуд-муви «Коля, домой!», первый сезон научно-популярного сериала для школьников «Научная фантастика».

Мультиформатные площадки появились и на кинозаводе «МЕТМАШ». Там открыты два XR-павильона с возможностью съемки на LED-экранах, где можно производить контент с технологиями дополненной реальности. Кроме того, уже работают четыре съемочных павильона площадью от 650 до трех тысяч квадратных метров, позволяющие проводить съемки с застройкой под любой запрос кинокомпаний. Пользуется спросом и тематический павильон «Полиция» с постоянным интерьером полицейского участка, с одной стороны которого расположены декорации современной дежурной части полиции, с другой — участка советской милиции.

С марта 2023 года на кинозаводе «МЕТМАШ» снято 40 проектов, среди них — фильмы, рекламные ролики, клипы, шоу и сериалы, такие как «Тетя Марта — 2», «Недетское кино», «Последний богатырь. Наследие», «Челюскин. Первые» и другие.

Уникальный реквизит и невероятные костюмы

Съемки кинофильма невозможны не только без декораций и цифровых технологий, но и без реквизита и костюмов. В коллекции комплекса костюма и реквизита на улице Эйзенштейна хранится свыше 200 тысяч самых разных предметов и костюмов. В ней представлены не только новинки, но и винтажные, исторические вещи. Возраст самых раритетных образцов насчитывает 100 лет. Здесь кинопроизводители могут взять в аренду аксессуары, мебель и предметы быта самых разных эпох, а также заказать пошив костюмов любой сложности. Так, в коллекции есть форма советских и немецких солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. В киностудии сохранился плащ Штирлица, в котором снимался Вячеслав Тихонов. Есть и уникальные экземпляры, легко узнаваемые зрителем по советским экранизациям сказок Александра Роу, таким как «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Марья-искусница» и другие. В костюмы Киностудии имени Максима Горького одеты герои и современных лент — сериалов «Хитровка», «Шаляпин», «Слово пацана» и многих других, а для картины «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове, роль которого исполнил Федор Бондарчук, и для некоторых других современных фильмов специалисты комплекса костюма и реквизита шили одежду по специальному заказу.

На площадке киностудии на Рязанском проспекте (дом 8а, строение 24) расположился крупнейший в Европе центр костюма и реквизита «Жар-птица», который обеспечивает всем необходимым более 80 процентов съемочных проектов страны. В коллекции киносклада — свыше одного миллиона позиций, среди которых уникальные и редкие предметы, декорации, современные и исторические костюмы. Например, там можно найти форму советских олимпийцев и футбольной команды «Динамо», предметы одежды столичных стиляг, винтажную обувь. А среди реквизита есть гипсовая скульптура пионера и даже памятник Владимиру Ленину. Центр костюма и реквизита «Жар-птица» одел сотни героев популярных проектов, среди которых сериалы «Мосгаз» и «Мир! Дружба! Жвачка!», фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», военно-фантастическая лента «Блиндаж», экшен-проект «Майор Гром».

Как московский кинокластер развивает отечественное кино

Сегодня Москва — лидер кинопроизводственной отрасли. Здесь сконцентрировано 90 процентов российских продакшенов. Для того чтобы дать новый мощный импульс развитию кинематографа и всей креативной индустрии столицы, был создан московский кинокластер. Ожидается, что на базе его инфраструктуры будут снимать до 80 процентов российского кино.

Московский кинокластер не только включает в себя кинопроизводственную инфраструктуру, но и дает возможность горожанам и туристам посещать фестивали, выставки, музеи, мастер-классы, кинопоказы и другие события и мероприятия.

Московский кинокластер включает в себя три площадки Киностудии имени Максима Горького, кинопарк «Москино», кинокомиссию «Москино», киноплатформу «Москино» и сеть кинотеатров «Москино». И сегодня все структуры кинокластера уже участвуют в развитии отечественного кинопроизводства.

Так, в кинопарке «Москино» — комплексе натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок — уже снято более 55 проектов. Сейчас там работают 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них — «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Соборная площадь Московского Кремля», «Москва 1940-х годов», «Уездный город», «Глухая деревня» и другие. Реализацию проекта планируют завершить к 2030 году. Он станет одним из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиапродукции в мире и позволит вывести съемки фильмов в стране на новый уровень.

Кинопарк можно посетить во время групповых экскурсий. Разработаны четыре вида маршрутов для детей и взрослых продолжительностью от 1,5 до 2,5 часа.

Уже завершена первая очередь строительства кинопарка. До 2030 года построят еще более 64 площадок, а его площадь превысит 1,1 тысячи гектаров. Кинопарк «Москино» станет крупнейшим пространством для натурных съемок в мире. Площадки будут включать в себя города России, Европы и других регионов. Это позволит снимать свыше 200 фильмов в год. Кинопарк также планируют сделать одним из туристических центров Москвы. После завершения строительства ожидается, что его будут посещать до 10 миллионов гостей в год.

Помогает арендовать павильоны, студии, реквизиты и костюмы, а также организовать съемки на натурных площадках киноплатформа «Москино». Она работает с 20 сентября 2023 года. Это уникальный онлайн-сервис организации киносъемок полного цикла, единая точка доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для кинопроизводства. За год работы киноплатформу посетили свыше 140 тысяч человек. Она существенно упрощает согласование съемок в столице. Получить разрешение на них или арендовать павильон так же просто, как забронировать гостиничный номер. Сегодня киноплатформа доступна пользователям, говорящим на семи языках: русском, английском, китайском, испанском, хинди, арабском и тайском.

Согласование и подбор площадок для съемок происходит через кинокомиссию «Москино». Главная задача — увеличить присутствие столицы, в том числе ее улиц, парков, объектов культурного наследия, на больших экранах и популяризировать использование городской инфраструктуры для кино. Кинокомиссия «Москино» помогает кинопроизводителям не только получать разрешения на проведение съемок, но и при необходимости согласовать и организовать перекрытие улично-дорожной сети.

Кроме того, в городе работает сеть кинотеатров «Москино». в которую входит 16 кинотеатров. Она ведет свою историю с 1932 года. Сегодня сеть «Москино» предоставляет возможность зрителям всех возрастов смотреть не только развлекательные фильмы, но и авторские картины, в том числе и российского производства, советские киноленты и редкую киноклассику на большом экране. Кроме того, она поддерживает столичные кинофестивали и организует собственные кинособытия.