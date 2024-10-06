Что посмотреть субботним вечером: пять отличных фильмов

Создать список фильмов, которые смогут понравиться каждому зрителю, — задача не из легких. Но BroDude не боится трудностей. Сегодня мы собрали подборку картин, которые удовлетворят самые разнообразные вкусы. Независимо от того, какой жанр ты любишь, эти фильмы подарят тебе незабываемые впечатления. Тебя ждет комедийная драма о взаимоотношениях отца и сына, динамичный триллер с сильным актерским составом, криминальный боевик, катастрофа и задорная французская комедия. Запасись чем-нибудь вкусным, отложи дела на потом и насладись приятным времяпрепровождением на заслуженных выходных.

© кадр из фильма «Сделано в Италии»

«Сделано в Италии» (Made in Italy), 2020

Комедийная драма от британского режиссера Джеймса Д’Арси, его дебютный полнометражный фильм.

Сюжет переносит зрителя в живописные уголки Тосканы. Главный герой — художник-пейзажист Роберт Фостер (Лиам Нисон ), который приезжает из Лондона в Италию вместе с сыном Джеком (Майкл Ричардсон), чтобы продать семейный дом. Реставрация старинного здания становится своеобразной метафорой налаживания семейных отношений.

На твоих глазах разворачивается сюжет о втором шансе, сложных взаимоотношениях и возможности начать все заново. Режиссер Джеймс Д’Арси создает проникновенную историю, переполненную теплом и добрым юмором. В главных ролях снялись Лиам Нисон и его сын Майкл Ричардсон. Они играют отца и сына, которые отдалились друг от друга после смерти жены и матери. Пребывание в старом доме возвращает их в ностальгические воспоминания и подталкивает открыться, высказать все, что тревожило их долгие годы. Некогда самые родные люди учатся заново выстраивать общение между собой, доверять и сочувствовать друг другу. Сильный фильм о чувствах и истинной близости.

«Преступник» (Criminal), 2015

Триллер от израильского режиссера Ариэля Вромена («Ледяной», «Даника»).

Агент ЦРУ Билли Поуп (Райан Рейнольдс) погибает во время выполнения очередного задания. Правительство просит доктора Фрэнкса (Томми Ли Джонс) пересадить воспоминания и навыки Поупа в тело беспринципного заключенного Джерико Стюарта (Кевин Костнер). Теперь перед преступником стоит задача международной значимости: он должен найти хакера, взломавшего защиту системы пуска ракетной установки, раньше, чем это сделают террористы.

Режиссер Ариэль Вромен предлагает зрителю динамичный и умный экшен с великолепным актерским составом. Сюжет, полный неожиданных поворотов и интриг, держит в напряжении до самого конца. Примечателен актерский состав картины: в главных ролях, помимо Кевина Костнера, снялись Галь Гадот, Томми Ли Джонс, Гэри Олдмен и другие. В общем, в «Преступнике» на высшем уровне буквально все — от картинки до действующих лиц. Так что, если ты любитель триллеров, обязательно выдели время на творение Вромена.

«Вымогательство» (Extortion), 2016

Криминальный боевик от режиссера Фила Волкена («Открытое море: Игра на выживание», «Голливудский мусор»).

Семья американского врача Кевина Райли (Эйон Бэйли) приезжает на Карибы, чтобы отдохнуть. Но их путешествие оборачивается кошмаром после встречи с коррумпированными местными жителями. Жена и ребенок Кевина оказываются похищены, а с него требуют выкуп в миллион долларов за их жизни. Мужчине придется делать все и даже больше для того, чтобы спасти своих близких.

Это картина о герое, который вынужден противостоять экстремальным условиям. Фильм с виртуозной актерской игрой, с лежащей в основе сюжета идеей борьбы за выживание, проверкой человеческой стойкости. Картина будет держать тебя в напряжении до самого финала своей атмосферой загадочности и непредсказуемости. Каждый персонаж — от главных героев до второстепенных — прописан детально, что заставляет искренне переживать за их судьбу и относиться к ним как к живым людям со своими слабостями, мечтами и потребностями. Если ты любишь неожиданные повороты, крепкую детективную составляющую и моральные дилеммы в кино, то обязан познакомиться с «Вымогательством».

«Всемирный потоп» (The End We Start From), 2023

Фильм-катастрофа от режиссера Махалии Бело («Эллен», «Громкость»). Сюжет картины основан на одноименном произведении Меган Хантер.

Картина погружает зрителя в мир постапокалипсиса, где лондонцы вынуждены покинуть свои дома из-за экологической катастрофы. Главная героиня, молодая мать (Джоди Комер), пытается защитить своего новорожденного ребенка в мире, погрузившемся в хаос. Вынужденная разделиться с мужем (Бенедикт Камбербэтч), она остается один на один со всеми смертельными опасностями нового общества.

Фильм исследует вечные темы материнства, надежды и человечности на фоне глобальных изменений. Эмоциональная и захватывающая драма Махалии Бело заставляет задуматься о будущем нашей планеты и том, как мы можем на него повлиять. Стоит отметить отличную работу оператора и монтажера, атмосферный саунд-дизайн, хорошую актерскую игру. В результате получился достойный фильм, в меру зрелищный, рассказывающий напряженную историю. Внимательный зритель сможет заметить в нем множество неочевидных посланий, подталкивающих к серьезным размышлениям, а невнимательный просто насладится происходящим на экране.

«Холостяки в отрыве» (Les gamins), 2013

Комедийный фильм от французского режиссера Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке», «Робин Гуд, правдивая история»).

Жильбер (Ален Шаба) тридцать лет живет в браке с занудной дамочкой, которая помешана на правильном питании. Пара готовится к знакомству с женихом дочери Томасом (Макс Бублиль), но предстоящая свадьба радует далеко не всех. Жильбер винит во всех своих бедах жену и считает, что его жизнь была бы гораздо ярче и счастливее без нее. Мужчина убеждает Томаса отложить свадьбу и пуститься с ним во все тяжкие. Но в процессе приключений их ждет череда переосмыслений, которые заставят персонажей сильно измениться.

Легкая и веселая история об отношениях отцов и детей, об их мечтах и разном восприятии жизни. Решение главных героев «восстать» против спокойной семейной рутины становится катализатором для огромного количества комичных ситуаций. Причем они одновременно вызывают и смех, и размышления о том, что действительно важно для каждого из нас. Искрометный юмор, живые персонажи, динамичный сюжет, который не позволит тебе заскучать, — фильм однозначно рекомендуем к просмотру.