Героев мультсериала «Гравити Фолз» нарисовали в минималистичном стиле

Некоторые произведения просто невозможно забыть. Трудно поверить, что финальная серия «Гравити Фолз» вышла в феврале 2016 года — почти восемь лет назад! Мы всё ещё о них помним и мечтаем о третьем сезоне, а пока художники радуют нас изображениями любимых героев.

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Художник с ником lea._.mg изобразил героев мультсериала «Гравити Фолз» в минималистичном стиле. При этом сохранились их уникальные черты, так что Мэйбл, Диппера и остальных узнать очень легко.

Ещё больше артов художника можно найти в соцсетях по нику,