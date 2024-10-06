На международном кинофестивале показали архивные фильмы

В четвертый раз Московский международный фестиваль архивного кино приглашает зрителей в кинозалы столицы с 4 по 13 октября. Для синефилов и киноманов встреча с редкими архивными фильмами – настоящий праздник, и будет непростительной ошибкой не охватить хотя бы часть программ, представленных в "Иллюзионе", "Октябре" и Третьяковской галерее.

Открылся фестиваль 3 октября в "Иллюзионе" "Чапаевым" братьев Георгием и Сергеем Васильевыми. Перед показом на сцену поднялись все причастные к фильму, к программе и безусловный герой вечера – директо Госфильмофонда Денис Аксенов. Он поздравил "Чапаева" с 90-летием выхода на экран и свой госфильмофондовский коллектив с этой же датой. Фишка в том, что именно с "Чапаева" началась история Госфильмофонда. Картина волею судеб стала одной из первых, отправленных для сохранения в создающийся киноархив. К слову, сегодня коллекция насчитывает свыше 100 тысяч кинолент, а также порядка 500 тысяч единиц хранения – от плакатов и фотографий, до литературных сценариев и монтажных листов. Госфильмофонд входит в число особо ценных объектов культурного наследия.

"Чапаев", как только появился на свет, вызвал у руководства Ленфильма, мягко говоря, недоумение. Не понравился Борис Бабочкин в роли Чапаева (мировую известность актеру принесла именно эта роль). И не очень было понятно, как относиться к достаточно ироничному фильму о герое Гражданской войны, в котором режиссерам удалось избежать штампованности примитивных киноагиток 1920-х годов. "Чапаева" сопровождал оглушительный всемирный успех. На ММКФ в 1935 году фильм получил главный приз. Лента стала одной из лучших советских картин всех времен и всех народов. Над реставрацией картины работали двадцать сотрудников Госфильмофонда.

Директор фестиваля, киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев настоятельно рекомендует:

"Кино надо смотреть в кинотеатре, на большом экране. Кино существует только в кинозале и тогда – это волшебство". По его словам, "фестивалей очень много, но фестиваль архивного кино – самый трепетный и редкий. Все фильмы – эксклюзив, их нет нигде, постоянное место жительства одно – Госфильмофонд".

Режиссер Сергей Урсуляк, поднявшись на сцену, с твердой уверенностью заявил, что многие известные картины, включая "Аватар" (вспомнить наступление, психическую атаку и другое) – это лекала с "Чапаева". И, говоря про Госфильмофонд, напомнил фразу про "плевок в вечность". Именно Госфильмофонд хранит этот "плевок в вечность".

Над программой фестиваля работали восемь кураторов- молодые киноведы, сотрудники Госфильмофонда.

Сергей Лаврентьев тоже выступил как куратор программы "Киностолица: Москва". Он собрал малоизвестные и совсем неизвестные фильмы о нашей столице. Например, фильм Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда", снятый в 1961 году. Зритель пропустил эту картину, так как практически не было проката. Дело в том, что главному идеологу страны М. А. Суслову не пришлись по вкусу ядовитые куплеты, исполненные артистами-сатириками Павлом Рудаковым и Вениамином Нечаевым. Фильм стоит посмотреть уже потому, что там Москва – невероятная, как фантастический город будущего. Ведь именно в 1961-м товарищ Хрущев обещал нынешнему поколению советских людей жизнь при коммунизме!

В программе "Над чем смеетесь: комедия и фарсы Российской Империи" включены двухминутные сюжеты и полный метр. Это первые картины, начиная с 1908 года, которые учили зрителей смеяться. "Кино в стране, восприимчивой к трагедийному – училось смеяться. И научилось". На экране и своеобразная попытка приспособить ребус для кино ("Игра слов"), экранизация басни ("Разборчивая невеста" по басне Ивана Крылова), экранизация популярного театрального фарса ("Дядюшкина квартира"). Зрителей познакомят с фарсами Евгения Бауэра, одного из ведущих режиссеров дореволюционного кино, прославленного изысканными печальными драмами. Мало кто знает, что Бауэр баловался непритязательными киношутками со своей женой. В отличие от мелодрам, эти фильмы не вошли в золотой канон кинематографа, и тем любопытнее увидеть на большом экране легкомысленных, но изобретательных героинь Эммы Бауэр. Это самая легковесная программа, собравшая эксперименты с субтитрами, приключения скелета и клоуна-прыгуна, экранизация Чехова и мелодрама с дрессированными собачками Владимира Дурова. Завершится программа фильмом 1918 года "Во имя красоты".

А еще – кино можно понюхать! Это докажет одна из необычных фестивальных программ "Ароматное кино". Зрители смогут заглянуть в самое сердце фабрики по созданию запахов — в парфюмерную лабораторию французского города Грас, наблюдать сложный процесс создания ароматических композиций в советских лабораториях и даже стать свидетелями того, как в американском кино производство духов становится источником детективного сюжета.

Кто любит фантастику и сказки, добро пожаловать в кинозал на программу "На краю ночи: французские киносны". Для кого Пушин – "наше все" – программа "Персона. Пушкин".

Восемь уникальных фестивальных программ на трех площадках. Все подробности читайте на сайте: archivefest.ru

На закрытии фестиваля 13 октября в "Иллюзионе" состоится премьерный показ реконструированной и отреставрированной в 2024 году версии фильма Евгения Бауэра "Набат".