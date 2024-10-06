Австралийский боевик «Кровь за кровь» покажет «Рен ТВ»

Российская телевизионная премьера фильма «Кровь за кровь» (Transfusion) состоится на «Рен ТВ» 7 октября 2024 года.

© кадр из фильма «Кровь за кровь»

Главные роли в режиссерском дебюте австралийского актера Мэтью Нэйбла исполнили Сэм Уортингтон, Фиби Тонкин, Мэтью Нэйбл, Сьюзи Портер, Джессика Нэпиер, Джереми Линдсэй Тейлор, Сэм Коттон.

По сюжету, бывший снайпер элитных спецслужб Райан (Уортингтон) всю жизнь любил одну женщину и ради спасения их сына решился на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона, но криминальный мир будет играть по его правилам.

В российский прокат фильм вышел в июне 2023 года.