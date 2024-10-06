Кинокритик объяснил рост количества хорроров в российском прокате

Этот жанр наиболее доступен с точки зрения покупки картин за границей. Другие американские фильмы не продают в РФ. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Егор Москвитин.

«Каждую неделю в России выходит 3-4 хоррора, потому что этот жанр самый доступный для наших прокатчиков с точки зрения покупки за границей. Нам по-прежнему продают американские хорроры, в то время как не продают крупные, большие американские фильмы. Это всем знакомый жанр, из-за того, что там есть голливудские звёзды, часто приносит хорошие деньги. Недавно фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в России заработал 400 млн рублей — это немыслимая сумма. Боди-хоррор сейчас популярен, потому что тело — это единственное, что мы контролируем. То, что с нами происходит, с нашим телом — это то, что нас волнует больше всего. Нежелание стареть, умение принять себя и так далее».

Ранее кинокритик оценил идею снять ремейки 30 советских фильмов. По мнению Николая Никулина, гениальнее сделать невозможно. Инициатива поступила от Минпросвещения. Планируется выпуск новых версий уже существующих произведений: «Летят журавли», «Как закалялась сталь», «Завтра была война», «Кортик» и «Звезда пленительного счастья». В эфире радиостанции «Говорит Москва» критик предположил, что в ведомстве хотят таким способом собрать представителей разных поколений «за одним столом».