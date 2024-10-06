Сиквел «Джокера» разочаровал поклонников кинокомиксов

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» разочаровал критиков и поклонников и заработал неудовлетворительную оценку, пишет The Hollywood Reporter. По оценкам издания, стартовые сборы фильма могут достигнуть лишь $40 млн за выходные.

Сиквел Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» вошел в историю, став первым голливудским фильмом по комиксам, получившим оценку D CinemaScore от зрителей. Экзит-полы столь же мрачны, как и недовольство зрителей, — отметила обозреватель издания Памела Макклинток.

Сиквел «Джокера» вышел в прокат 4 августа. За первый день фильм заработал всего $20 млн. Ожидалось, что за выходные лента соберет $70 млн, однако конкурирующие с Warner Bros. киностудии полагают, что работа Филлипса не преодолеет отметку и в $50 млн. Аналитики полагают, что интерес к фильму может пропасть уже к следующему уик-энду.

Первая часть «Джокера» вышла в 2019 году. За первые выходные лента собрала $96 млн. Сборы по всему миру приблизились к $1 млрд. В сиквеле к главной роли вернулся Хоакин Феникс. К актерскому составу присоединилась Леди Гага.

Премьерный показ второй части «Джокера» прошел на Венецианском кинофестивале. Леди Гага, которая сыграла Харли Квин, появилась на мероприятии в черном бальном платье Christian Dior, бриллиантовом ожерелье и с обручальным кольцом. Образ дополнила винтажная шляпа в виде рогов.