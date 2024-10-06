Фрэнсис Форд Коппола высказался о режиссере «Джокера 2»

3 октября в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». В связи с этим режиссёр «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола поздравил постановщика ленты Тодда Филлипса.

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По словам Копполы, Филлипс в своих работах всегда на шаг впереди зрителей.

Со времён замечательного «Мальчишника в Вегасе» он всегда был на шаг впереди зрителей, никогда не делая того, что они ожидают. Поздравляю с премьерой «Джокера: Безумие на двоих»!

Продолжение «Джокера» расскажет о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Дата выхода «Джокера: Безумие на двоих» в России пока не раскрывается.