Пластилиновые Минин и Пожарский станут героями мультфильма

Мультипликационный фильм «Купно за едино» продолжит цикл «Пластилиновый Нижний» 0+.

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Герои знаменитых страниц истории Нижнего Новгорода недавно обрели форму в руках художника Натальи Лебедевой и сейчас готовятся к съёмкам. Им предстоит нелёгкий процесс анимации в мастерской режиссёра проекта Сергея Шамрая. А поможет ему в этом художник-постановщик «Пластилинового Нижнего » Марина Пересько.

Премьера будущего мультфильма запланирована на декабрь. На премьерных показах пройдут мастер-классы для детей, на которых юные зрители и их родители смогут исследовать тему героизма нижегородского народного ополчения и прочувствовать историю подвига знаменитых соотечественников. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о топе самых неудачных ремейков советских фильмов.