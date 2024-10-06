В России начались продажи билетов на нового «Джокера»

6 октября в России начались продажи билетов на фильм «Джокер: Безумие на двоих». В кинотеатрах Москвы их стоимость составляет от 850 до 990 рублей. В киносетях других городов цена ниже в среднем на 200-300 рублей.

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Пока зрители могут заблаговременно приобрести билеты на грядущие сеансы. Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 13 октября. Лента доберётся до кинотеатров страны неофициальным путём, показы будут проходить в рамках предсеансового обслуживания.

Продолжение «Джокера» расскажет о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.