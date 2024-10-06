Для съемок фильма «Руки Вверх!» задействовали около 150 локаций

Съемки фильма о творческом пути музыкальной группы "Руки Вверх!" прошли почти в 150 локациях в разных городах России, премьера кинокартины состоится в Екатеринбурге. В массовый прокат фильм выйдет 10 октября, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС режиссер фильма Аскар Узабаев.

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"Локаций было очень много: мы были и в Сочи, и в Самаре, и в Димитровграде, и в Абхазии, <…> где-то 100-150 локаций у нас было", - рассказал он.

Сергей Жуков отметил, что идея создания фильма родилась более трех лет назад, подготовка к началу съемок заняла около двух лет.

"Сегодня произойдет премьера в Екатеринбурге, и я не то чтобы не верю, я правда искренне в шоке сейчас нахожусь, потому что начиная с этого мгновения у меня в жизни начнется новая полоса. <…> Когда в массовый прокат фильм выйдет, я войду в категорию артистов, про которых сняли кино. <…> Фильм - это одно из самых серьезных событий за всю мою жизнь", - поделился Жуков.

Также он подчеркнул, что актеры, исполняющие главные роли, для того, чтобы прочувствовать атмосферу концертов, ездили на гастроли вместе с группой. Исполнитель роли Жукова - актер Влад Прохоров - подчеркнул, что во время съемок написал два трека, которые планирует записать и выпустить.

Фильм расскажет о творческом пути Жукова и истории становления группы "Руки Вверх!". Фронтмен Жуков и клавишник Алексей Потехин сыграют в кинокартине самих себя. Их роли также исполнят актеры Прохоров и Илья Русь. Помимо актерской работы, Жуков принял участие в продюсировании и разработке сценария байопика.