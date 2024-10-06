Юэн Макгрегор обсуждает идеи для второго сезона «Оби-Вана Кеноби»

Шотландский актёр Юэн Макгрегор, исполнитель роли Оби-Вана Кеноби во вселенной «Звёздных войн», дал новое интервью. В ходе него артист заявил, что уже обсуждает идеи для второго сезона сериала «Оби-Ван Кеноби».

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По словам Макгрегора, в продолжении шоу он хочет носить броню из «Войн клонов» и иметь больше сцен воспоминаний с Энакином Скайуокером. Официально второй сезон «Оби-Вана Кеноби» ещё не был анонсирован. Сроки его выхода также не раскрываются.

Напомним, действия шоу происходят спустя 10 лет после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов». Согласно сюжету Оби-Ван отправляется спасать принцессу Лею из плена Галактической Империи, что позже приводит к стычке с его бывшим учеником Энакином Скайуокером (Дартом Вейдером).

Премьера сериала состоялась в мае 2022 года. В первый сезон вошло шесть эпизодов.